Получить статус кандаса можно будет через мобильное приложение

Минтруда приказом от 31 июля 2023 года внес изменения в Правила присвоения или продления статуса кандаса, сообщает Zakon.kz.

Так, правила присвоения или продления статуса кандаса изложены в новой редакции.

В частности, в правилах расширен понятийный аппарат.

Порядок присвоения статуса кандаса

Заявление о присвоении статуса кандаса подается этническим казахом, претендующим на получение статуса кандаса через мобильное приложение ИС "Құтты мекен" либо через загранучреждение РК с приложением необходимых документов по оказанию государственной услуги "Присвоение или продление статуса кандаса".

К заявителнению прилагаются следующие документы:

Для получения статуса в общем порядке и статуса на основании согласия местного исполнительного органа на присвоение статуса кандаса через загранучреждения РК:

автобиография (в произвольной форме);

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык (свидетельства о рождении, заграничный паспорт, удостоверение лица без гражданства или другие официальные документы специальных органов страны исхода этнических казахов подтверждающие национальность претендентов.);



копии документов, устанавливающих соответствие заявителя необходимому условию (этнический казах).

Документы предоставляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.

Заявление, поданное через мобильное приложение ИС "Құтты мекен", поступает в АИС "Кандас" для рассмотрения местными исполнительными органами по вопросам социальной защиты и занятости населения с уведомлением этнического казаха о регистрации его заявления.



Заявление, поданное через загранучреждения РК, регистрируется сотрудником загранучреждения в АИС "Кандас" и направляется посредством АИС "Кандас" в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения с уведомлением этнического казаха о регистрации его заявления.

В свою очередь местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня после дня поступления заявления для проверки на наличие компрометирующих сведений о совершении заявителем правонарушений на территории РК и иной информации о его принадлежности к террористическим или экстремистским организациям направляет запросы:

в территориальные подразделения органов внутренних дел, органов национальной безопасности соответствующих регионов;

через информационную систему Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры.

После поступления информации от территориальных подразделений органов внутренних дел и органов национальной безопасностим местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня направляет заявление с приложенными к нему документами посредством АИС "Кандас" на рассмотрение комиссии.

Комиссия в течение 10 рабочих дней после дня поступления заявления рассматривает его и выносит рекомендацию об отказе в присвоении заявителю статуса кандаса или о присвоении статуса кандаса с учетом следующих условий:

для расселения в определенные для этого регионы;

для расселения в территориях агломерации и сельских населенных пунктах, малых и моногородов, городов районного и областного значения с потенциалом развития, имеющих потребность в демографическом развитии;

для воссоединения с семьей и/или близкими родственниками заявителя, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан и являющихся гражданами Республики Казахстан с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов;

для трудоустройства на вакантное рабочее место по приглашению работодателей, с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов.

Рекомендация о присвоении либо об отказе в присвоении статуса кандаса принимается комиссией и оформляется протоколом.

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня после дня вынесения комиссией рекомендации:

принимает решение о присвоении или об отказе в присвоении заявителю статуса кандаса и посредством ИС "Құтты мекен" направляет принятое решение заявителю и в загранучреждение РК;

при принятии решения о присвоении заявителю статуса кандаса:

проверяет данные заявителя и членов его семьи через государственную базу данных ГБД ФЛ на предмет наличия у них индивидуального идентификационного номера (ИИН) и при отсутствии ИИН посредством АИС "Кандас" направляет электронный запрос для его генерации в ИС "Миграционная полиция". При выявлении наличия ИИН генерация нового ИИН не осуществляется и используется имеющийся ИИН;

через ИС "Құтты мекен" направляет заявителю или в загранучреждение РК решение о присвоении заявителю статуса кандаса, которое вступает в силу в день прибытия заявителя в указанный в решении регион расселения, с приложением к нему: проекта социального контракта согласно Правил добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы либо проекта индивидуального плана адаптации и интеграции.

Местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней после дня прибытия заявителя в регион расселения, указанный в решении о присвоении ему статуса кандаса:

подписывает индивидуальный план адаптации и интеграции;

подписывает социальный контракт в случае расселения в определенные для этого регионы;

выдает удостоверение кандаса с отметкой в АИС "Кандас" о вступлении в силу решения о статусе кандаса.

Приказ вводится в действие с 14 августа 2023 года.

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