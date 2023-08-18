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3000 новых полувагонов пополнят парк железнодорожных перевозок Казахстана

3000 новых полувагонов пополнят парк железнодорожных перевозок Казахстана Фото: unsplash
3000 новых грузовых полувагонов будут приобретены компанией "Қазтеміртранс", дочерней структурой АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Проект реализуется в рамках Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года и при финансовой поддержке АО "Банк развития Казахстана" и АО "Фонд развития промышленности".

В июле 2022 года на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала глава государства поручил принять меры по укреплению железнодорожного парка и проведению капитального ремонта путей с упором на развитие отечественного железнодорожного машиностроения.

На сегодняшний день физический износ железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава составляет более 57%, а срок службы превышает 30 лет. До 2030 года ожидается выбытие из эксплуатации порядка 14 тыс. вагонов, и в этой связи важно на систематической основе проводить обновление парка. Новые полувагоны позволят обновить парк полувагонов компании на 10%.

Грузовые полувагоны, которые будут приобретены "Қазтеміртранс" в рамках проекта, будут использоваться для перевозки грузов в международном и внутриреспубликанском направлениях, в том числе для перевозки социально значимых грузов.

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Динара Халдарова
Казахстан
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