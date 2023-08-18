"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед": что "шпоры" противопоставят "красным дьяволам"?

Второй тур Английской премьер-лиги подарит нам крайне интересный матч в эту субботу. "Манчестер Юнайтед" едет на север Лондона, чтобы встретиться с ушедшим в перестройку "Тоттенхэмом".

О том, кто выглядит фаворитом этой встречи, рассказали эксперты Parimatch.

"Тоттенхэм"

В минувшем сезоне "шпоры" снова не добрались до вершин. Конфликты в раздевалке и скандальный уход Антонио Конте привели к тому, что лондонцы заняли в Премьер-лиге лишь восьмое место, не попав даже в Лигу конференций. Вследствие чего команда ушла в перестройку: клуб покинул главный бомбардир Харри Кейн, переехавший в мюнхенскую "Баварию". Но трансферы "на вход" дают надежду: на север Лондона приехали перспективные Педро Порро и Микки ван де Вен, а также экс-лидер "Лестера" Джеймс Мэддисон.

Сменилась в клубе и фигура главного тренера: из "Селтика" пришел австралиец Анге Постекоглу. Изменения стали заметны уже в первом туре – новый коуч решил навязать активный прессинг. Однако победить "Брентфорд" это не помогло: "шпоры" разошлись с "пчелами" миром (2:2).

"Манчестер Юнайтед"

Прошлый сезон прошел для клуба под флагом кардинальных изменений. Эрик тен Хаг сходу навязал "красным дьяволам" порядок, дисциплину и тактическую гибкость. Это дало свои плоды: манкунианцы заняли в чемпионате третье место и выглядели очень стабильно. Это убедило руководство команды в правильности намеченного курса, и голландскому тренеру был выдан кредит доверия.

"Юнайтед" продолжил курс обновления состава. Команду покинули Фред, Алекс Теллес и многолетний вратарь Давид де Хеа, на смену которым пришли Мейсон Маунт и Андре Онана. Также клуб наконец закрыл проблемную позицию центрфорварда – из "Аталанты" был подписан Расмус Хойлунн. В первом туре "красные дьяволы" смотрелись неважно, но все же обыграли "Вулверхэмптон" благодаря голу Рафаэля Варана и сейвам нового вратаря.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Команды довольно близки по силам, поэтому тяжело точно сказать, кто выйдет победителем. Мнения расходятся и у экспертов Parimatch: победу "Тоттенхэма" они оценивают в 2.75 против 2.46 у "Манчестер Юнайтед".

Постекоглу и тен Хаг делают ставку на прессинг и атакующий футбол, а значит, стоит ждать обилия голов. На этот исход у аналитиков Parimatch есть "вкусный" коэффициент 1.66. Уверены они и в том, что в матче забьют обе команды, оценивая этот исход в 1.56.

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