Макс Холлоуэй – Чан Сун Джун: что "Благословленный" противопоставит "Корейскому Зомби"?

Фанатам единоборств сложно будет пройти мимо мейн-ивента UFC Fight Night в Сингапуре. 26 августа в октагоне сойдутся Макс Холлоуэй и Чан Сун Джун – "короли зрелищности" в полулегком весе. Своим мнением о предстоящей схватке поделились эксперты Parimatch.

Макс Холлоуэй (24-7)

Холлоуэй попал в UFC в 2012 году, с тех пор он ее признанный топ. Однако первые два года гаваец не блистал: три победы, три поражения. Но уже в 2014-м Макс начал восхождение на вершину, выдав за 4 года серию из 13 побед и став чемпионом в полулегком весе. Серия прервалась в 2019-м: Blessed уступил титул Алексу Волкановски и дважды проиграл ему в реваншах. В последнем же бою Холлоуэй уверенно победил Арнольда Аллена.

Макс – один из лучших и самых зрелищных ударников в UFC. Великолепная техника бокса и бешеная выносливость принесли ему немало побед над лучшими бойцами полулегкого веса. Недостаток нокаутирующей мощи гаваец компенсирует количеством и темпом: ярче всего это проявилось в бою с Кэлвином Каттаром, где Холлоуэй нанес за 5 раундов 445 значимых ударов. Все это говорит о Максе как о ярком ударнике-темповике с мощным кардио.

Чан Сун Джун (17-7)

Кореец выступает в UFC уже 12 лет: он попал туда после краха WEC в 2011 году. С того времени Джун зарекомендовал себя как опасный и зрелищный боец, 8 раз получавший бонусы за выступления. В 2013-м "Корейский Зомби" даже дошел до титульного боя, но уступил нокаутом Жозе Альдо. После этого он не дрался 3,5 года из-за службы в армии, но в 2017-м триумфально вернулся, отправив в нокаут Денниса Бермудеса. С тех пор "Зомби" провел 7 боев, в последнем из которых он снова дрался за титул, но уступил Алексу Волкановски техническим нокаутом.

Чан Сун Джун – один из самых ярких бойцов UFC. Кореец – опытный и разносторонний ударник, который не боится идти вперед и давить на соперника. И хотя он 4 раза проигрывал нокаутом, назвать его челюсть "стеклянной" язык не повернется, учитывая, сколько ударов Джун принял на себя. Хорош "Зомби" и в партере: черный пояс по бразильскому джиу-джитсу принес ему 8 побед сабмишеном, хоть последняя из них и была аж в 2012 году.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Хотя оба бойца очень техничны и зрелищны, Макс Холлоуэй все же выглядит явным фаворитом боя: он моложе Джуна и находится в лучших кондициях. Так же считают и аналитики Parimatch: коэффициент на победу "Благословленного" равен 1.13 против 6.50 у "Корейского Зомби".

С учетом того, что оба бойца любят давить на соперников, бой вряд ли пройдет всю дистанцию. Эксперты Parimatch уверены, что поединок продлится меньше 4 раундов, оценивая исход "тотал раундов меньше 3,5" в 1.72. Можно предположить, что схватка закончится нокаутом: Холлоуэй старается не переводить соперников в партер, а Джун последний раз побеждал сабмишеном 11 лет назад.

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