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Более 200 столичных педагогов прошли стажировку за рубежом

Более 200 столичных педагогов прошли стажировку за рубежом Фото: unsplash
Управление образования Астаны уделяет особое внимание повышению квалификации столичных учителей, сообщает официальный сайт акимата города.

Для развития творческого потенциала педагогов, их профессионального уровня и компетенции важна не только подготовка педагогических кадров в вузах, но и профессиональный рост действующих педагогов.

Только с января по август курсы повышения квалификации прошли 3754 педагога и 42 директора школ.

В республиканский кадровый резерв "Мың көшбасшы" вошли 20 заместителей директоров школ столицы.

Кроме того, в прошлом учебном году был сформирован кадровый резерв из числа 30 заместителей директоров школ, которые будут обучаться по программе MBI в октябре и ноябре.

В течение года более 200 руководителей и педагогов школ столицы обменялись международным опытом в учебных заведениях Сингапура, Японии, Грузии, Финляндии, прошли стажировку с целью интеграции эффективных и благоприятных компонентов в учебно-воспитательный процесс школ. Эта практика будет продолжена в новом учебном году.

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Динара Халдарова
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