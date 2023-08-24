Более 200 столичных педагогов прошли стажировку за рубежом

Управление образования Астаны уделяет особое внимание повышению квалификации столичных учителей, сообщает официальный сайт акимата города.

Для развития творческого потенциала педагогов, их профессионального уровня и компетенции важна не только подготовка педагогических кадров в вузах, но и профессиональный рост действующих педагогов.

Только с января по август курсы повышения квалификации прошли 3754 педагога и 42 директора школ.

В республиканский кадровый резерв "Мың көшбасшы" вошли 20 заместителей директоров школ столицы.

Кроме того, в прошлом учебном году был сформирован кадровый резерв из числа 30 заместителей директоров школ, которые будут обучаться по программе MBI в октябре и ноябре.

В течение года более 200 руководителей и педагогов школ столицы обменялись международным опытом в учебных заведениях Сингапура, Японии, Грузии, Финляндии, прошли стажировку с целью интеграции эффективных и благоприятных компонентов в учебно-воспитательный процесс школ. Эта практика будет продолжена в новом учебном году.