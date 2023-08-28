Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник

Замруководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев рассказал, кто разбирал нарасхват бесплатные фрукты на выставке-ярмарке сельхозпродукции из Таджикистана. По его словам, это были не казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

Во время круглого стола по продовольственной безопасности в СЦК Максат Жанабаев прокомментировал видеозаписи с ярмарки, широко распространившиеся в соцсетях. Он заявил, что на видео за бесплатными фруктами лезли сами таджикские фермеры.

"Те, которые карабкались, – это сами наши гости из Таджикистана, которые оттуда передавали нашим людям фрукты бесплатно. Это были сами фермеры, которые эту пирамиду ставили, они раздавали фрукты, чтобы наши жители не залезали на эту пирамиду. Это было в целях безопасности". Максат Жанабаев

Всего на ярмарку привезли более 1000 тонн продукции от более чем 300 сельхозпредприятий Согдийской области Таджикистана.

"Действительно, вопрос в том, что люди данный товар забирали. Была позиция наших коллег, друзей таджикских: они сказали, что данный товар можно забирать, потому что он под солнцем мог бы просто испортится. Товар очень интересный. У нас на сегодня из Таджикистана арбузы не завозят, потому что очень дорого отсюда возить. Поэтому людям было интересно попробовать именно сладкий арбуз, сладкую дыню из республики Таджикистан. Действительно, очень вкусно, сам попробовал. Поэтому я думаю, что люди хотели хотя бы попробовать вкус товара от наших таджикских друзей, которые привезли эту продукцию", – прокомментировал Максат Жанабаев.

Мероприятие, по его словам, прошло очень хорошо, без драк или других непредвиденных ситуаций. Всю продукцию гости из Таджикистана реализовали за два дня – и платную, и бесплатную.

Выставка-ярмарка проходила в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон также осмотрели ее.