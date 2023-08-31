Какое наказание грозит за самовольное использование значка "халал"

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Куаныш Еликбаев на пресс-конференции в СЦК рассказал, какую ответственность может понести бизнес за использование значка "халал" без сертификации, сообщает Zakon.kz.

По словам представителя МТИ, в Казахстане до четырех тысяч производителей, которые могли бы получить значок "халал" для обозначения самой разной продукции – от еды до текстиля.

"Часть из них уже прошла такую сертификацию. Есть и на экспорт, и на наш внутренний рынок. По нашим данным, около 1300 производителей вообще получили такую сертификацию, остальные нет. Нужно говорить о том, что потенциал большой. Когда малое предприятие становится средним, оно уже может задуматься над потенциалом экспорта, получив такую сертификацию". Куаныш Еликбаев

Не пройдя соответствующую общепринятой международной практике сертификацию ни по каким системам, в том числе добровольным, предприниматель не может маркировать свою продукцию как халяльную. Ответственность за это предусмотрена в статьях Кодекса об административных правонарушениях.

"Во-первых, статья, которая говорит о недобросовестной рекламе, когда ты рекламируешь товар, работу или услугу и вводишь в заблуждение относительно ее свойств, в том числе качества. Вторая статья говорит о введении потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств товара – это защита прав потребителей. Третья статья уже касается пищевой продукции: если указываешь отличительные свойства, то у тебя должны быть доказательства. Это контролируется в том числе территориальными органами Минздрава", – пояснил Куаныш Еликбаев.

Факты привлечения к ответственности за такие нарушения уже были на севере страны. Какие предприятия их допустили, представитель министерства конкретизировать не стал, но уточнил, что это произошло несколько лет назад.

"В этом году фактов (привлечения к ответственности. – Прим. ред.) за отсутствие маркировки не было. Но, по данным Минздрава, с 2015 по 2022 год из 1406 отобранных проб порядка 3-4% дали положительную пробу по незаявленным компонентам свинины. В данный момент это сфера добровольная. Мы говорим о том, что её нужно регулировать законодательно. И время для этого подошло". Куаныш Еликбаев

Весной в Казахстане утвердили национальный стандарт СТ РК OIC/SMIIC 24-2022 "Общие требования к пищевым добавкам и другим химическим веществам, добавляемым в пищевую продукцию Халал".

Координатор сертификатов халал по предприятиям Алматы Маратхан Чадаев отмечает, что получение маркировки "халал" – не простая процедура, так как все заявки тщательно проверяют. Порядок получения сертификата представляет собой подачу онлайн-заявки на сайте, сбор необходимых документов, заключение договора. Далее на проверку объекта выезжает экспертная комиссия. После этого технологи берут пробы и проводят лабораторные испытания. И только завершающим этапом этой процедуры становится получение заключения шариатского советника, экспертной комиссии и главного технолога.