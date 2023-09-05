МВД о госслужащих-наркоманах: Они тоже люди

О том, как выявляют случаи употребления наркотиков среди госслужащих, полицейских и военных, рассказали в МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на заседании круглого стола на площадке СЦК заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, в Казахстане по инициативе Минобороны планируют запустить пилотный проект по выявлению наркопотребителей среди госслужащих и военных.

"Военнослужащие и госслужащие – они тоже люди, и среди них есть лица, которые могут употребить и употребляют наркотики. Наркозависимый – это не преступник, а больной человек, который зависим так же, как и лудоманы. И чтобы их выявлять, мы будем прибегать к скрининг-тестированию". Бахытжан Амирханов

По его словам, среди полицейских в этом году были случаи, когда сотрудники употребляли наркотики.

"Один сотрудник был в Астане. Он уволен как наркопотребитель. Это выявляется сейчас в рамках плановых медицинских осмотров, которые ежегодно сотрудники проходят. Также центральную военную врачебную комиссию проходят военнослужащие при трудоустройстве или при переводе на более высокую должность. В этом году два-три сотрудника было выявлено, не более. Среди других госслужащих тоже выявляют, но только когда они в плановом порядке проверяются". Бахытжан Амирханов

По данным органов здравоохранения, на учете в Казахстане состоят 18 200 наркозависимых лиц. Из них 1500 – женщины и порядка 100 несовершеннолетних. Как отметили в МВД, это данные только о тех, кто состоит на учете: фактическое число наркопотребителей, по оценкам экспертов, может быть в пять-шесть раз выше.

Также Бахытжан Амирханов отметил, что в мире 270 млн наркозависимых, ежегодно от передозировки умирают порядка 500 тысяч человек.

В июле сообщалось, что на борьбу с наркобизнесом в Казахстане выделят 53 млрд тенге.