От Астаны до Туркестана: стартует второй конный марафон "Ұлы Дала Жорығы"

В Астане на ипподроме "Казанат" состоялось торжественное открытие VI фестиваля национальных видов спорта. В течении 5 дней свыше 1300 человек будут состязаться в 11 видах спорта.

Открывая мероприятие спикер Мажилиса Парламента, председатель партии "Amanat" Ерлан Кошанов отметил, что при поддержке государства в стране активное развитие получают национальные виды спорта.

"Популяризация национальной культуры и развитие национального спорта всегда находятся в центре внимания Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Об их значении для правильного воспитания молодежи Президент говорил на Национальном курултае, прошедшем в Туркестане. Национальные виды спорта – это живое отражение нашей истории и самобытности казахского народа. Продвигая их, мы сохраняем наше духовное наследие для будущих поколений", – сказал Кошанов.

Спикер Мажилиса подчеркнул важность инициативы Главы государства о проведении в следующем году в Казахстане V Всемирных игр кочевников. Международные соревнования соберут спортсменов из множеств стран и позволят показать большой потенциал современного Казахстана.

Фото: пресс-служба партии "Amanat"

В церемонии открытия также принял участие президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов.



В рамках фестиваля в ближайшие пять дней спортсмены попробуют свои силы в көкпар, асық ату, тоғызқұмалақ, жекпе-жек, жамбы ату, теңге алу и других национальных играх.

Фото: пресс-служба партии "Amanat"

Значимым событием в рамках фестиваля станет республиканский конный марафон "Ұлы Дала Жорығы", который проводится Федерацией конного спорта "JORYQ" второй год подряд. За 14 дней 20 команд всадников из всех регионов страны пройдут расстояние в 1300 километров из столицы до Туркестана.



"Впервые конный марафон состоялся в прошлом году при поддержке партии "AMANAT". Это было знаковое и масштабное событие, которое даст в будущем большой эффект для развития в стране национальных конных видов спорта. Оно объединило все регионы нашей страны. Участникам марафона предстоит преодолеть сложный путь по историческим степным маршрутам. Помимо спортивных достижений, это закладывает хорошую основу для развития этнотуризма и популяризации культурного наследия нашего народа", – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Фото: пресс-служба партии "Amanat"

Организаторами фестиваля выступили Министерство туризма и спорта, акимат города Астаны, партия "AMANAT", АО "Фонд национального благосостояния" Самрук-Қазына", Ассоциация национальных видов спорта, Фонд поддержки туризма и спорта.

