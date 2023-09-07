"Казахстан имеет все шансы возглавить группу": прогноз от Айдына Кожахмета на матч квалификации ЕВРО-24

7 сентября состоится противостояние лидеров группы Н, где Казахстан и Финляндия оспорят между собой первую строчку. Наша сборная имеет все шансы возглавить ее после этого матча, считает эксперт Parimatch и главный футбольный инсайдер страны Айдын Кожахмет. Читайте подробнее в материале.

Казахстан

Подопечные Магомеда Адиева – главная сенсация Европы после четырех туров квалификации. За неделю до матча все билеты уже распроданы: болельщики ожидают продолжения невероятной истории гадкого утенка и его перевоплощения в прекрасного лебедя. Но нельзя сказать, что в этом красивом сюжете нет места опасностям и препятствиям. Финны явно понимают, что едут в гости далеко не к мальчикам для битья, и ждать легкой прогулки на «Астана Арене» им не приходится.

Но у Казахстана есть потери: из-за травм не помогут команде защитник Михаил Габышев и «фантазист» Бауыржан Исламхан. Зато избежал повреждения в последнем матче за «Зенит» Нуралы Алип. Надеемся, что после матча у него будет повод совершить традиционный ритуал с поцелуем макушки президента федерации.

5 последних матчей Казахстана

Северная Ирландия – Казахстан – 0:1

Сан-Марино – Казахстан – 0:3

Казахстан – Дания – 3:2

Казахстан – Словения – 1:2

ОАЭ – Казахстан – 2:1

Финляндия

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва называет прогресс Казахстана главным сюрпризом и считает, что это одна из самых прогрессирующих команд Европы. Тем не менее он не скрывает, что финны приехали в Астану за тремя очками. Только в этом случае его подопечные могут рассчитывать на благоприятный исход кампании.

Канерва, в отличие от своего коллеги, не имеет больших проблем с составом. Все лидеры «суоми» в строю и готовы выйти на искусственное поле столичного стадиона.

5 последних матчей Финляндии

Финляндия – Сан-Марино – 6:0

Финляндия – Словения – 2:0

Северная Ирландия – Финляндия – 0:1

Дания – Финляндия – 3:1

Финляндия – Эстония – 0:1

История личных встреч

Обе команды встречались ранее 5 раз. В самой первой из встреч наши даже сумели выиграть. Правда, было это 17 лет назад в товарищеском турнире, и победа нам досталась в серии пенальти. С тех пор все последующие 4 поединка завершились победой финнов. Причем наша последняя дуэль датируется относительно недавним сроком: два года назад в Астане гости праздновали викторию со счетом в гостях 2:0, а дома – 1:0.

Прогноз на матч

Конечно, ситуация не так плоха, чтобы обеим командам необходимо было действовать от ножа и непременно бежать в атаку сломя голову. Тем не менее кто-то явно должен открыть счет, поскольку 0:0 мало кого устраивает. И кто бы ни забил, соперник может ответить достойно. Думаю, что вариант с «обе команды забьют – да» имеет большие шансы на выигрыш. Мои партнеры из Parimatch предлагают на это событие коэффициент 2.04. Весьма неплохо.

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