Захват отделения банка в Астане: переговорщик рассказал подробности

О захвате отделения Kaspi банка рассказал в суде полицейский, который в роли журналиста вел переговоры с захватчиком Алиханом Мурадовым, передает Zakon.kz.

На допросе в межрайонном суде Астаны по уголовным делам свидетель – сотрудник столичного департамента полиции и переговорщик (суд запретил публиковать личные данные свидетеля) – рассказал, как в день захвата отделения банка во время обеда ему позвонили из дежурной части и сообщили о захвате заложников.



"Дежурный сначала сказал, что это, возможно, учения. Но потом уточнил и говорит: "Это все серьезно, срочно лети туда". Я из дома выскочил и на своей автомашине поехал. По дороге уже узнал, сколько заложников, местонахождение. Доехал минут за 15. Там уже было оцепление, руководство нашего департамента, сотрудники, народу было много. Я подошел, мне объяснили, в чем проблема, что есть заложники, что там Алихан (Мурадов, захватчик отделения банка. – Прим. ред). Мы со стороны со стекла наблюдали, видели, что у Алихана серьезные намерения. Он кричал, чтобы никто из сотрудников не заходил", – рассказал свидетель.

По словам переговорщика, через какое-то время Алихан Мурадов разговаривал по телефону с кем-то из руководства Департамента полиции и потребовал журналиста.

"Я туда вошел в бронежилете и сверху надел жилет, на котором написано "пресса". Начал устанавливать контакт. Спросил: "Алихан, что происходит?". Он говорил о том, что проблемы в Казахстане, деньги детям надо отправлять, малоимущим, нуждающимся. Я говорил, что все будет потихоньку, что помощь оказывается. Алихан хотел привлечь к себе внимание, вел себя демонстративно. Когда я вел переговоры, у него пограничное состояние было, я ему говорю что-то, а он не воспринимает. Я ему говорю, например: "Алихан, ты хороший человек. Алихан, зачем ты это делаешь? Все у тебя хорошо будет. Ты вообще хороший человек". А он отвечает: "Ты давай без этого, без своих этих "хороший человек", – отметил переговорщик.

Свидетель рассказал, что сначала захватчик только кричал на всех, держал перепуганную сотрудницу банка и угрожал взрывом. Но через какое-то время он пошел на контакт, выпустил девушку и начал объяснять свои требования переговорщику.

Находясь в захваченном отделении банка, переговорщик использовал некоторые психологические приемы. Например, старался как можно чаще называть захватчика по имени, чтобы расположить к разговору. При этом все в отделении были напуганы, потому что Мурадов держал в руках кнопку и все время повторял, что готов взорвать бомбу, и тогда все погибнут.

"Меня спрашивали, когда я вышел, как думаешь, сколько ты там был? Мне показалось, что минут 20, а на самом деле почти полтора часа. В таких ситуациях время летит очень быстро", – поделился переговорщик.

Захват заложников в одном из столичных отделений Kaspi банка произошел 18 июня. Вооруженный мужчина требовал перевести все активы банка в фонд помощи детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся, угрожая в противном случае взорвать бомбу и убить заложников. В отделении находились семь девушек-сотрудниц и один охранник. Жильцов дома эвакуировали. В результате спецоперации всех заложников освободили, а подозреваемого задержали и отправили в изолятор.



29 августа в Межрайонном суде по уголовным делам началось рассмотрение дела в отношении Алихана Мурадова, арестованного за захват отделения банка. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 261, ч. 2, пп. 4, 8, 9 УК РК ("Захват заложников").