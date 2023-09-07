Депутат об инфраструктуре Улытауской области: Водовод не достроен, ТЭЦ не готовы

Депутат Сената Серик Шайдаров на пленарном заседании Палаты раскритиковал работу акимата Улытауской области. По его словам, многие важные проекты в регионе не реализуют вовремя, а ТЭЦ Жезказгана до сих пор не готова к отопительному сезону, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шайдаров в запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова указал на инфраструктурные проблемы Жезказгана. Он обозначил такие вопросы, как аварийные дома, ветхая инженерная и дорожная инфраструктура, острые проблемы с экологией, нехватка качественной питьевой воды.

Указал сенатор и на то, что важные инфраструктурные объекты годами не вводят в эксплуатацию. Такая ситуация, например, возникла со строительством Эскулинского водовода с учетом водоснабжения города Жезказгана.

"В 2021 году объект должен был быть завершен, но средства в сумме 530 млн не освоены, и объект не сдан. В текущем году предусмотрено 427 млн тенге на завершение проекта. Во время вашего визита в Улытаускую область вами (речь идет о премьер-министре Алихане Смаилове. – Прим. ред.) дано поручение сдать объект согласно графику, в июне этого года. Однако до сегодняшнего дня объект не введен в эксплуатацию, со стороны профильного министерства не было контроля. Учитывая, что создано новое Министерство водных ресурсов и ирригации, есть опасение, что объект в этом году не сдадут", – отметил депутат.

По его словам, есть риск неполной готовности ТЭЦ Жезказгана к новому отопительному сезону.

"Мы посетили данный объект и ознакомились с ходом исполнения ремонтных работ. Обращаем ваше внимание на следующие проблемы: высокий износ основного энергетического оборудования. Средний износ котлоагрегатов на станции составляет 74%, турбин – 63%, турбоагрегаты №5, 6 и 7 эксплуатируются с неоднократным продлением паркового ресурса. Модернизация котлов №8, 10 практически не ведется. В связи с отставанием капитальных ремонтов на основном оборудовании есть риск неполной готовности всего состава основного оборудования на начало предстоящего отопительного сезона", – заявил Серик Шайдаров.

Депутат перечислил также проблемы по другим жизненно важным объектам, среди которых Уйтас-Айдоский водовод, хозяйственно-питьевые очистные сооружения и тепловые сети Жезказгана.

В июле на Жезказганской ТЭЦ произошла очередная авария.