"Мы в долгу перед болельщиками": Роман Старченко поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ

Легенда "Барыса" Роман Старченко вновь надел капитанскую повязку и повел команду в бой. Его возвращение в команду было встречено с восторгом. А что думает сам форвард? Читайте в интервью, с каким настроем он взялся за дело и какие надежды возлагает на сезон 23/24.

– Болельщики были в восторге от вашего возвращения в "Барыс". Легко ли вам было влиться обратно в команду?



– У нас собралась отличная команда. Мы хорошо провели подготовку и даже выиграли турнир, поэтому ожидания самые приятные. Влиться в команду, где ты провел большую часть жизни и карьеры, совсем не сложно. Да, меня не было год, но ничего не изменилось – знакомый тренерский штаб, раздевалка, многие ребята, персонал. Я рад вернуться и приносить пользу.

– "Барыс" стартовал на хорошей ноте, выиграв Кубок Блинова. На какой результат вы рассчитываете в новом сезоне?

– Как команда мы хотим выступить максимально успешно, тем более что после неудачного прошлого сезона мы в долгу перед болельщиками. Будем идти от матча к матчу, постараемся выиграть максимум игр, выйти в плей-офф и проявить себя там.

– У вас легендарный статус в команде и казахстанском хоккее в целом. Каким достижением вы особенно гордитесь?

– Я помню условия и количество детей, которые играли в хоккей, когда я начинал выступать профессионально. Сейчас их стало значительно больше, у них есть отличные условия и возможности для роста. Мне приятно видеть, что нашей работой мы привлекли в спорт детишек.

– К слову, о развитии спорта, какие у вас ожидания от сотрудничества с Parimatch?

– Parimatch на протяжении многих лет поддерживает казахстанский хоккей. У нас одна цель и одна мотивация – дарить любителям спорта яркие эмоции от просмотра матчей. Я думаю, что наше сотрудничество будет весьма плодотворным и интересным.

– Лучший совет от Романа Старченко для его персональных болельщиков?

– Получайте удовольствие от жизни, болейте за "Барыс" и приходите на наши матчи, где бы вы ни были. Мы постараемся не подвести вас!