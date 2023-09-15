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Ербол Карашукеев поставил ряд задач перед руководством ТОО "Казфосфат"

Ербол Карашукеев поставил ряд задач перед руководством ТОО "Казфосфат" Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев ознакомился с работой завода минеральных удобрений ТОО "Казфосфат".

На сегодняшний день в филиалах ТОО "Казфосфат" работают 6800 человек. На предприятия приходится более 30 процентов объема промышленного производства области. За 7 месяцев произведено продукции на общую сумму 157,3 млрд тенге.

В прошлом году открылся новый цех минеральных удобрений ТОО "Казфосфат", который выпускает 500 тысяч тонн аммофоса в год. Таким образом, компания увеличила объем производства минеральных удобрений до миллиона тонн в год. Благодаря вводу новой линии производства создано еще 500 новых рабочих мест. Вновь принятые работники прошли профессиональное обучение непосредственно на производстве.

Ербол Карашукеев поставил ряд задач перед руководством ТОО

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Ербол Карашукеев осмотрел цеха и побеседовал с работниками.

По их словам, заработная плата повысилась на 20 процентов. Кроме того, положительно решен вопрос обеспечения работников горячим питанием.

Ербол Карашукеев поставил ряд задач перед руководством ТОО

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

"Следует предоставить возможность малообеспеченным семьям посещать лечебно-оздоровительный центр, который находится на балансе предприятия. Местные ребятишки также должны посещать спорткомплекс компании в Жанатасе. Необходимо особое внимание уделить строительству социальных объектов на селе".Ербол Карашукеев
Ербол Карашукеев поставил ряд задач перед руководством ТОО

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Также аким области провел встречу с руководством ТОО "Казфосфат" и обсудил вопросы обеспечения экологической безопасности и развития химической промышленности. В рамках социальной ответственности бизнеса поручил реализовать проекты, направленные на благо народа, разработать план инвестиционного развития ТОО "Казфосфат" на ближайшие 5 лет.

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Карашукеев Ербол Жамбылская область
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