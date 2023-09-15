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Женщину с двумя детьми убили и сожгли в Алматинской области

Женщину с двумя детьми убили и сожгли в Алматинской области Фото: Zakon.kz
В селе Ащибулак Алматинской области 14 сентября после пожара, с признаками насильственной смерти обнаружены трупы женщины и ее двух детей, сообщает Zakon.kz.

14 сентября в 23:24 поступила информация о том, что в одном из домов села Ащибулак, после пожара, с признаками насильственной смерти обнаружены трупы женщины и ее двух несовершеннолетних детей.

"Данный факт зарегистрирован в районной полиции по ст.99 УК РК (убийство). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные работы по установлению подозреваемого лица и его поимке. Во все районные подразделения полиции и ДП соседних регионов направлены ориентировки", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Как отметили в полиции, ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения.

По информации фонда "НеМолчи.kz", по подозрению в совершении жестокого тройного убийства разыскивается сожитель погибшей женщины.

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