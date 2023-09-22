Нужно бороться не с симптомами, а предпосылками: эксперты назвали причины лудомании среди казахстанцев

Последнее время на различных площадках говорят о проблеме игромании среди казахстанцев. Но услышать мнение всех сторон впервые удалось в рамках круглого стола, прошедшего под председательством политической партии Amanat в Мажилисе Парламента, передает Zakon.kz.

Впервые для открытого диалога в Мажилис были приглашены представители букмекерской отрасли, рынка рекламы, СМИ, платежных организаций Казахстана и спортивных федераций, а также международные эксперты в области социальной психологии.



Во время круглого стола были обсуждены предложения по снижению показателей зависимости от азартных игр в Казахстане.

Так, вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев сообщил, что в министерстве культуры и спорта разработали три законопроекта, предусматривающих 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности.

Фото: Zakon.kz

Они направлены на внедрение уголовной ответственности за незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконную организацию деятельности в сфере игорного бизнеса в интернет и административную ответственность за допуск к участию в азартных играх в возрасте до 21 года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх. Ранее ответственность в отношении юридических лиц за перечисленные правонарушения не предусматривалась.



В ведомстве также готовы поддержать предложение депутатов по увеличению возрастного ценза с 21 до 25 лет для участников азартных игр и пари и с 18 до 21 года для участников лотереи.

Однако участники рынка позже на пресс-конференции в Астане заявили, что эти меры лишь борьба с последствиями, но не станет решением проблемы.





Фото: Zakon.kz

Для системного решения вопроса они предлагают в первую очередь внести лудоманию в список официальных заболеваний в Казахстане с дальнейшей выработкой протокола лечения, реабилитации и профилактики. А пока этого нет. Вот и получается, что и официальной статистики по числу игроманов в Казахстане нет. А цифры, которыми апеллируют сегодня оппоненты, заявила международный эксперт, ОЮЛ "Ассоциация Платежных Организаций" Ирина Давиденко, взяты с потолка.



"Иногда мы слышим цифру, что лудоманов в стране больше, чем клиентов всех развлекательных площадок в Казахстане. Но статистики по лудомании нет и ее быть не может. Так как этой болезни в Казахстане официально не существует, пока", - отметила спикер.

Она же опровергла слова вице-министра культуры и спорта Ержана Еркинбаева о том, что в Казахстане участились случаи совершения преступлений, так или иначе связанных с азартными играми.

"У нас есть официальный ответ от Комитета по правой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, где сказано, что ведомство «не ведет статистический отчет о фактах суицида и суицида на основе азартных игр и об уголовных правонарушениях, зарегистрированных на основании азартных игр", - процитировала она.

Не чем иным, как манипуляцией и введением в заблуждение, является, по ее словам, и заявление некоторых представителей общественности о том, на фоне игровой зависимости выросли показатели разводов.

"Следующая цифра, которую мы слышали 7 из 10 разводов. Мы взяли список самых заядлых игроков, то есть список самоограниченных лиц - 1600 человек, направили запрос в Минюст и попросили их проанализировать данные по разводам. Выяснили, каков уровень разводов среди самых активных игроков: меньше, чем в среднем по стране, а именно 20%, тогда как в стране распадается каждый четвертый брак", - подчеркнула Ирина Давиденко.

Об отсутствии единой статистики говорят и чиновники.

"Официальной статистики по лудоманам у нас нет. У нас есть данные Минздрава, согласно которым на стационарном лечении находятся девять лудоманов, другие люди говорили, что лудоманов 350 тысяч человек. Ни с той, ни с этой цифрой я не согласен, поскольку у нас есть рабочая статистика, которую мы берем от букмекеров, и от казино. Букмекеры говорят, что общее количество людей, которые делают ставки два раза и более – в принципе – 350 тысяч человек, играющих людей, не лудоманов. Я допускаю, что одна треть из них - лудоманы, может быть, 100 тысяч. Это очень приблизительное мнение. Это та статистика, которая у нас, потому что мы в отрасли и мы у каждого субъекта ее можем брать, централизованной статистики – нет. Эпидемией я не назову, но серьезной проблемой в обществе назову", - отметил Ержан Еркинбаев.

Предлагают участники рынка также в качестве превентивной меры внедрить биометрию. В этом случае самоограниченные люди и дети не смогут играть и делать ставки с чужого аккаунта. И здесь букмекерам нужна поддержка Агентства по финансовому мониторингу.

Ирина Давиденко в целом назвала лудоманию поведенческой зависимостью, которая возникает на фоне высокого уровня депрессивных настроений и тревоги среди казахстанцев, особенно среди молодежи.

"Лудомания - это симптом проблем, которые существуют в обществе. Первая группа проблем связана с психо-эмоциональным состоянием молодежи и людей активного возраста. Исследования показали, что более 70% молодых страдают от стрессов, бессонницы и апатии. И этот показатель в разы превышает общемировые. Вторая группа - это социально-экономические проблемы, отсутствие социальных лифтов, социальная безнадежность. Это все является предпосылками химических и поведенческих зависимостей", – отметила она.

Ее поддержала фонд международного партнерства (Польша), социальный психолог, эксперт Наталья Шавшукова.

Фото: Zakon.kz

"Нужно лечить не лудоманию, а то что ей предшествует и вместе с ней живет - тревожные расстройства, депрессии, биополярные расстройства и прочее. по исследованиям такой зависимости больше подвержены мужчины, и подвержены именно молодые мужчины. Сопутствующим фактором является неблагополучная ситуация в семье, потребление разных веществ, алкоголизм в семье", – говорит она.

Букмекеры и профильное ведомство солидарны в том, что нельзя запрещать букмекерскую деятельность в Казахстане.

"Предлагаемые ограничительные и запретительные нормы будут неэффективны в борьбе с лудоманией. Более того, эти нормы создадут благоприятные условия для теневого онлайн бизнеса. Нелегальный бизнес процветает в странах с запретами на ведение игорной деятельности и в странах с серьезными ограничениями легального бизнеса", – говорит президент ОЮЛ "Ассоциация "Саморегулируемая организация букмекерcкого и лотерейного бизнеса Республики Казахстан" Галымжан Дуамбеков.

Такого же мнения придерживается Ержан Еркинбаев.

"Деятельность казино и местонахождение игорных автоматов букмекеров ограничено двумя зонами. После все букмекеры перешли в онлайн формат по понятным причинам. Люди, которые сидят дома и смотрят футбол, чтобы сделать ставку не поедут в Борове из Астаны, также из Алматы не поедут в Конаев, сделать ставку и вернуться. Поэтому вполне логично, что все онлайн. Запретить онлайн прием ставок, это все равно, что просто запретить. Тогда эта вся деятельность уйдет на острова и зарегистрируется на Кипре. При этом будет доступна онлайн, но ни один госорган не будет знать, кто играет, на какие деньги, какого возраста игрок и легально ли он играет. Полный запрет деятельности букмекерских контор приведет к худшим последствиям", – подчеркнул вице-министр культуры и спорта.

Может ли игромания стать новой проблемой страны, читайте здесь.