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Суд Астаны рассмотрел апелляцию руководителей "Оператор РОП"

суд, аппеляяция, РОП Фото: Zakon.kz
Судом города Астаны рассмотрены апелляционные жалобы осужденных и адвокатов на приговор межрайонного суда по уголовным делам г. Астаны в отношении руководителей ТОО "Оператор РОП" и вице-министра экологии за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В апелляционных жалобах осужденные и их адвокаты просили отменить приговор суда и оправдать их, представители заинтересованных сторон обжаловали приговор в части конфискации имущества, добытого преступным путем.

"Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда г.Астаны от 22 сентября 2023 года приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", — говорится в сообщении суда.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд установил, что трое руководителей РОП, поочередно, начиная с 2016 года, при пособничестве вице-министра экологии (ранее председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК), неоднократно совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

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