Задержана начальник УМС ДП Абайской области Гульвира Доненбаева

В социальных сетях появилась информация, что задержали начальника УМС ДП Абайской области Гульвиру Доненбаеву, сообщает Zakon.kz.

"27 сентября сотрудники ДКНБ совместно с Антикором по Абайской области задержали начальника УМС ДП области Гульвиру Доненбаеву при получении денежных средств в размере 1000 долларов США через посредника", – говорится в распространенном сообщении.

В Антикоре прокомментировали данную информацию.





"Антикоррупционной службой по Абайской области задержана начальник УМС ДП области", – рассказали в ведомстве.

Гульвира Бекетаевна работала на разных должностях миграционной службы, в том числе 5 лет была начальником Управления миграционной полиции УВД города Астаны. А после пришла в Департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

