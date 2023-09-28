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Задержана начальник УМС ДП Абайской области Гульвира Доненбаева

Задержана начальник УМС ДП Абайской области Гульвира Доненбаева Фото: Instagram/eastkazpolice
В социальных сетях появилась информация, что задержали начальника УМС ДП Абайской области Гульвиру Доненбаеву, сообщает Zakon.kz.
"27 сентября сотрудники ДКНБ совместно с Антикором по Абайской области задержали начальника УМС ДП области Гульвиру Доненбаеву при получении денежных средств в размере 1000 долларов США через посредника", – говорится в распространенном сообщении. 

В Антикоре прокомментировали данную информацию.


"Антикоррупционной службой по Абайской области задержана начальник УМС ДП области", – рассказали в ведомстве. 

Гульвира Бекетаевна работала на разных должностях миграционной службы, в том числе 5 лет была начальником Управления миграционной полиции УВД города Астаны. А после пришла в Департамент полиции Восточно-Казахстанской области. 

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Анастасия Стативкина
Антикор Абайская область
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