Около 70 тонн сельхозпродукции представлено на ярмарке в Кокшетау

Уже традиционно по субботам в Кокшетау проходит ярмарка сельхозтоваропроизводителей акмолинского региона.

Свою продукцию снова представили сельхозтоваропроизводители из Аккольского, Атбасарского, Бурабайского, Буландинского, района Биржан Сал, Зерендинского, Сандыктауского, Шортандинского районов и города Кокшетау, а также АО "НК СПК Кokshe". Жители и гости областного центра поделились впечатлениями.

Главное на ярмарке – цены. Здесь они значительно ниже рыночных – на 10-15 процентов. Это дает возможность покупателям приобрести качественную продукцию на выгодных условиях.

Фото: Василий Вережников

"Да, по поводу цен – правда, хоть и не сильно дешевле. Взяла мясо, яйца, а вот молоко и крупы брать не стала, живу не далеко от рынка, там не сильно дороже. Да и машины нет, поэтому на автобусе. Но всегда прихожу с подругами на такие мероприятия, свежий воздух и песни тут хорошие поют. Мне понравилось", - поделилась жительница города Алия Мусабаева.

Организаторы сделали все возможное, чтобы предоставить удобные условия для посетителей. Все продукты представлены в чистоте и порядке, а также выполнены все требования по безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.

"Выбор есть, чему я рад. Простоял в очереди минут 15, зато закупил всё, что необходимо. Вообще стараюсь не пропускать ярмарки, мне нравится продукция с районов. Доверяем нашим производителям и хотим их поддержать. Мы с семьей особенно любим продукцию из Жаксы, дети в восторге", - отметил Руслан Досымов.

Фото: Василий Вережников

На ярмарке представлено около 90 тонн продукции. Данная ярмарка проводится в рамках мероприятий по стабилизации цен на социально значимые продукты питания.