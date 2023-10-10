Смаилов предложил всем желающим вернуть государству незаконно полученные активы

Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось первое заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов. Об этом 10 октября 2023 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания членам комиссии представлена информация о подготовке к добровольному и принудительному возврату активов государству в рамках процедур, предусмотренных законом.

"В ближайшее время на рассмотрение комиссии будут вынесены предложения по добровольному возврату активов лицами, выражающими готовность к сотрудничеству с комитетом, а также предложения по принудительному возврату в отношении иных лиц через реестр с дальнейшей реализацией комплекса обеспечительных и исковых мер, предусмотренных законом", – говорится в сообщении.

В силу закона лицам, добровольно возвращающим активы, предоставляются четкие гарантии. Условия добровольного возврата, а также действия по принудительному возврату, включая формирование реестра и т. д., подлежат рассмотрению комиссией.

Фото: primeminister.kz

Также комиссия проинформирована о том, что, поскольку все нормы закона вступили в силу, лица, желающие на добровольной основе вернуть государству незаконно приобретенные, в том числе выведенные активы, имеют право направить соответствующее ходатайство в адрес Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.

"Подводя итоги заседания, премьер-министр РК поручил выстроить работу в оперативном режиме, на основе тесного межведомственного взаимодействия и без лишней бюрократии. При этом отмечено, что возвращенные активы будут направлены на реализацию значимых социальных проектов и создание новых рабочих мест". Пресс-служба правительства РК

Комиссия по возврату государству незаконно приобретенных активов создана по поручению главы государства и во исполнение закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. В ее состав вошли члены правительства, руководители правоохранительных органов, депутаты Парламента и общественные деятели.

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Одна из основных задач комиссии – реализовать системные меры, выработать способы и механизмы возврата незаконно выведенного капитала в республику. При этом все решения будут приниматься коллегиально, прозрачно и беспристрастно с учетом социальных, экономических и политических интересов государства.

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Рабочим органом комиссии является Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК, приступивший к работе в соответствии с законом.