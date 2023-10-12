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Интернет от Илона Маска появился в Казахстане

Интернет от Илона Маска появился в Казахстане Фото: unsplash
В Казахстане появился интернет от Starlink компании SpaceX Илона Маска – его подключили в 10 отдаленных школах Алматинской области, в которых ранее не было интернета, сообщает Zakon.kz.

Об этом телеканалу "Хабар 24" в кулуарах форума Digital Bridge 2023 рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

"Мы до этого мероприятия за два дня подключили 10 школ (к интернету от Starlink компании SpaceX. – Прим. ред.), удаленных, в которых вообще не было никогда интернета, в которых интернет был только 4 Мбит/с когда-то. Мы в эти 10 школ подали интернет 100 Мбит/с. Ученики счастливы, преподаватели счастливы".Багдат Мусин

По его словам, президент дал добро на то, чтобы 2000 школ в ближайшее время, в течение полугода мы подключили к интернету через технологии Starlink.

"Что это дает? Это дает именно базис для цифровой трансформации в образовании. Потому что вы сами знаете, что именно те школы, которые не подключены к интернету, в них тяжело проводить новшества, инновации в преподавательском процессе".Багдат Мусин

Как пишет журналист Адиль Балтабаев, компания Илона Маска готова работать не только со школами, но и предоставлять свои услуги казахстанцам, покрыв отдаленные регионы сетью Starlink, но для этого нужны поправки в закон.

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Ранее сообщалось, что на полях форума Digital Brighe 2023 в Астане Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Лорен Дрейер, вице-президентом компании SpaceX по вопросам Starlink. Президент назвал SpaceX одним из мировых лидеров в сфере космических телекоммуникаций. Представительница Илона Маска поделилась с главой государства планами по расширению деятельности StarLink расширить в Казахстане, в том числе в рамках проекта по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом.

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