Казахстан первым в Центральной Азии начнет проводить протонную терапию для онкобольных

В 2024 году в Астане откроют новый Национальный научный онкологический центр (ННОЦ), оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием, впервые представленным в Казахстане. С ходом строительства ознакомился премьер-министр Алихан Смаилов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы правительства, новый центр является бюджетным инвестиционным проектом, для реализации которого были привлечены ведущие международные компании из Швейцарии и США.

На сегодняшний день строительные работы завершены на 90%, в частности, возведены лечебно-диагностический корпус на 210 коек с центрами лучевой и ядерной медицины, центр протонной терапии, административный и технический блоки.

Наряду с этим выполнено подключение к городским инженерным сетям водо-, тепло- и электроснабжения, завершена чистовая отделка кабинетов и палат. В настоящее время осуществляются поставка, пусконаладочные работы и тестирование медоборудования.

Как сообщил руководитель Национального научного онкологического центра, онколог Санжар Шалекенов, в новом медучреждении на 6 тыс. пациентов в год планируется проводить радионуклидную диагностику, производить радиофармпрепараты и вести радионуклидную терапию:

"У нас предусмотрено радио-лучевое лечение. Оно представлено пятью аппаратами: один для контактно-лучевой терапии и еще четыре для бесконтактного лечения. Это такие аппараты, как Edge, Turbine и Ethos. Некоторые из них впервые представлены в Казахстане".

Фото: primeminister.kz

Вместе с тем в учреждении начнет работать протонный центр – первый подобный на постсоветском пространстве. В год через него будет проходить по 800-1000 пациентов.

"У нас также предусмотрен центр онкогематологии. Здесь предусмотрено 15 коек для трансплантации костного мозга. Это абсолютно стерильные, чистые помещения, где в год планируется проводить от 180 до 200 трансплантаций. Тем самым мы сможем покрыть треть нуждающихся пациентов по республике". Санжар Шалекенов

Он добавил, что второй блок ННОЦ будет научно-образовательным центром. При этом там также разместятся стационар на 140 коек, три операционных зала и большая диагностическая поликлиника.

В ходе посещения нового медцентра премьер-министр отметил, что в республике ежегодно регистрируется более 37 тыс. случаев заболевания раком и свыше 13 тыс. – летальных исходов.

Фото: primeminister.kz

"Для улучшения ситуации мы специально строим в Астане Национальный научный онкологический центр. Это сложный объект. Чтобы он соответствовал международным стандартам, к строительству привлечена международная компания, обладающая соответствующим опытом". Алихан Смаилов

Глава правительства поручил Минздраву совместно с генеральным подрядчиком обеспечить ввод объекта в эксплуатацию с запуском центра протонной терапии до 1 августа 2024 года.

Замглавы ННОЦ по медицинской работе, хирург-онколог Адильбек Мукажанов подробнее рассказал о центре протонной терапии, оснащенном специальным аппаратом – циклотроном:

"Это будет единственный центр в Казахстане и Центральной Азии, где будет проводиться протонная терапия. Таких центров в мире не более 100. Один из них у нас".

По его словам, циклотрон будет вырабатывать протонные пучки и подавать две так называемые лечебные волны, за счет чего одномоментно можно будет облучать двух пациентов.

"Особенность данной протонной терапии в том, что в отличие от фотонных линейных ускорителей, здесь облучение будет более целенаправленным и щадящим. Это особенно важно, когда речь идет о детях и ослабленных пациентах. То есть здесь минимальная лучевая нагрузка, минимальные повреждения окружающих тканей. При этом вероятность развития вторичных лучевых опухолей будет сведена к минимуму". Адильбек Мукажанов

Фото: primeminister.kz

В начале октября 2023 года Алихан Смаилов подписал постановление правительства об утверждении Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы.

Документ разработан во исполнение поручений Главы государства и направлен на комплексную модернизацию онкологический службы РК. Это подразумевает внедрение высокоэффективной ранней диагностики, развитие специализированного лечения и реабилитации, а также укрепление кадрового потенциала и науки.

Ожидается, что в каждом регионе пациенты будут иметь возможность получать современное лучевое лечение на уровне мировых стандартов за счет установки новейшего оборудования. Наряду с этим будет обеспечен доступ к необходимым лекарственным препаратам.