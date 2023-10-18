В Карагандинской области открылись новые лесопожарные станции

В Карагандинской области построили пять новых лесопожарных станций, открытие объектов приурочили ко Дню Республики, передает корреспондент Zakon.kz.

Для обеспечения охраны и защиты лесов от природных пожаров проекты профинансировали из областного бюджета. Новые лесопожарные станции, оснащенные всем необходимым, появились в пяти районах: Осакаровском, Бухар-Жырауском, Актогайском, Шетском и Каркаралинском.

Как сообщается на официальном сайте акимата области, глава региона Ермаганбет Булекпаев посетил новую станцию в селе Керней Бухар-Жырауского района. Аким области проверил готовность объекта к работе.

Модульное депо оснащено современной техникой и призвано охранять от природных пожаров территорию Белагашского лесничества.

"Закуплена новая техника – пожарная автоцистерна на базе КАМАЗа, малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗа "Патриот", два трактора с плугами, две легковые машины. Также приобретена боевая одежда – летняя и зимняя. А главное – людям есть куда прийти после тушения пожара. В здании не только диспетчерская, но и душ, столовая, комната отдыха. Построен большой ангар для машин". Максат Муханов, директор Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира

Фото: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

В областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования отмечают, что укреплена материально-техническая база трех лесничеств: Карагандинского, Актогайского и Кувского.

По словам руководителя ведомства Бахтияра Санбаева, приобретено 42 единицы техники: тракторы, водовозы, пожарные и патрульные машины, ранцевые лесные опрыскиватели.

Сотрудникам лесничеств повысили заработную плату, обеспечили их форменным обмундированием. Рабочей силы стало больше. К примеру, в Актогайском лесхозе, фонд которого составляет около 75 тыс. га, прежде работал 71 человек, а теперь 104 штатных единицы. Здесь построили две станции: в Кызыларайском и Шетском лесничествах.

Фото: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

В Карагандинской области теперь девять лесных пожарных станций. Развитие службы для охраны и защиты лесов от пожаров продолжится. В следующем году планируется строительство объекта в Шахтинске, где есть лесопитомник.