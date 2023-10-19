Досаев ознакомился с ходом ремонта пешеходного моста по проспекту Райымбека

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда в Жетысуском районе ознакомился с ремонтом пешеходного моста по проспекту Райымбека, реализуемым в рамках программы "Бюджет народного участия".

Глава мегаполиса осмотрел покрытие моста, лестничные ступени и отметил важность обеспечения безопасности сооружения для горожан.

Мостовое сооружение общей протяженностью 50 метров связывает Жетысуский и Алмалинский районы. Мост был построен в 1970-х годах и применялся в качестве тупика для тяжелых составов, впоследствии стал активно использоваться пешеходами.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева доложила, что жители близлежащих домов в рамках проекта "Бюджет народного участия" инициировали ремонт перехода. Учитывая, что мост проходит через оживленный проспект Райымбека, предложение было активно поддержано и другими жителями района на этапе голосования.

Ремонтные работы были начаты подрядной организацией ТОО "Lux-stroy Group" 1 сентября 2023 года. Сумма проекта составила 45 млн тенге. На сегодня заменен опасный забор на более надежный для пешеходов, рельсы были сохранены и использованы под клумбы. В рамках озеленения близлежащей территории предусмотрена высадка 9 туй и 65 можжевельников. Полностью работы будут завершены 1 ноября 2023 года.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Глава города дал поручение продлить пешеходную зону параллельно улице Бокейханова для удобства жителей района. При этом безопасность должна быть обеспечена в полном объеме, подчеркнул Ерболат Досаев. Глава мегаполиса обратил внимание акима района на необходимость наладить освещение, привести в порядок дорожное покрытие и обеспечить переход удобствами для маломобильных групп граждан.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По программе "Бюджет народного участия" в Жетысуском районе в этом году реализуются 40 проектов. В том числе проекты по благоустройству дворов, скверов и парков и др. Завершение всех проектов планируется до конца октября 2023 года.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы с 13 по 23 октября 2023 года на портале budget.open-almaty.kz проходит голосование за лучшие проекты "Бюджета народного участия", которые будут реализованы районными акиматами в 2024 году. В голосовании принимают участие 2213 проектных предложений горожан. В Жетысуском районе количество инициатив по городскому благоустройству и развитию подано 84 жителями. В голосовании могут принять участие совершеннолетние жители Алматы, имеющие постоянную прописку. Консультацию можно получить в районных акиматах или Общественной приемной акимата Open Almaty по тел. 224 39 29 (вн. 203, 127).