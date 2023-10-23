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Вторую нитку магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен" запустили в Мангистау

Вторую нитку магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен" запустили в Мангистау Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов в режиме телемоста дал старт подаче газа по второй нитке магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен" протяженностью 308 км. Об этом 23 октября 2023 года рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Ее строительство осуществлялось в рамках Комплексного плана социально-экономического развития региона на 2021-2025 годы.

В настоящее время в Мангистауской области отмечается самое высокое потребление природного газа по Казахстану. В частности, в прошлом году на регион пришлось 2,8 млрд куб. м, что составляет 19% от всей потребности внутреннего рынка республики.

Запуск второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен" обеспечит стабильное газоснабжение населенных пунктов, крупных промышленных объектов, а также основного энергопредприятия Мангистауской области – ТОО "МАЭК", генерирующего тепловую и электрическую энергию.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что проект реализован по поручению главы государства и имеет большое значение для экономического развития региона.

Вторую нитку магистрального газопровода

Фото: primeminister.kz

Так, пропускная способность второй нитки газопровода "Бейнеу-Жанаозен" составляет 5,8 млрд куб. м в год. Ранее газопровод "Окарем-Бейнеу" по этому маршруту обеспечивал прокачку чуть более 3 млрд куб. м. Теперь же общая пропускная способность двух газопроводов достигнет порядка 9 млрд куб. м в год, что в полной мере покрывает потребности региона.

"Поставка голубого топлива будет активно способствовать экономическому развитию Мангистауской области. В то же время реализация этого проекта внесет вклад в укрепление энергетической безопасности нашей страны в целом", – сказал Алихан Смаилов.

При строительстве объекта использованы современные технологии в области возведения магистральных трубопроводов, а также надежные средства защиты от коррозии. Кроме того, были привлечены оборудование и материалы отечественных товаропроизводителей.

Вторую нитку магистрального газопровода

Фото: primeminister.kz

Как отметил председатель правления нацкомпании QazaqGaz Санжар Жаркешов, в проект строительства нового газопровода "Бейнеу-Жанаозен" было инвестировано порядка 180 млрд тенге за счет собственных средств QazaqGaz и АО "Самрук-Қазына".

"Это значительный вклад в экономическое развитие и энергетическую безопасность Мангистауской области", – сказал он.

Наряду с этим завершены работы по капитальному ремонту трех ниток крупного газопровода "Жанаозен-Жетыбай-Актау". В совокупности с запуском второй нитки "Бейнеу-Жанаозен" это большой шаг в модернизации газотранспортной системы Мангистауской области.

Аким региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что реализация данных проектов будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также в целом раскроет новые возможности для Мангистау.

"В ходе своей рабочей поездки глава государства дал поручение обеспечить бесперебойное газоснабжение региона. От лица жителей Мангистауской области я хочу выразить благодарность компании QazaqGaz, которая вовремя и в полном объеме выполнила работы по строительству и ремонту основных газопроводов", – сказал Нурлан Ногаев.
Вторую нитку магистрального газопровода

Фото: primeminister.kz

"Поздравляю всех с завершением этих важных проектов", – заключил Алихан Смаилов, закрывая церемонию.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители центральных и местных исполнительных госорганов, АО "Самрук-Қазына", нацкомпании QazaqGaz, действующие работники и ветераны газовой отрасли.

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В Мангистауской области начато строительство нового магистрального газопровода

22 сентября 2021 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с ФНБ "Самрук-Казына" в трехлетний срок обеспечить строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен" и реконструкцию газотранспортной системы Мангистауской области. Подробности здесь.

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