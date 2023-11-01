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Смаилов о строительстве ГПЗ в Жанаозене российской компанией: Все сделано в рамках законодательства

Смаилов о строительстве ГПЗ в Жанаозене российской компанией: все сделано в рамках законодательства Фото: Facebook/Жаңаөзен Қаласы Әкімдігі
Премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах Мажилиса прокомментировал результаты тендера по строительству ГПЗ в Жанаозене. По словам главы правительства, самое главное не то, какая компания выиграла конкурс, а будет ли сдан объект в эксплуатацию вовремя, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что конкурсные процедуры по строительству газоперерабатывающего завода в Жанаозене провели на законных основаниях. Тендер на возведение завода выиграли российские компании, входящие в состав технологического инжинирингового холдинга "Петон".

"Я считаю, что сами жители Жанаозена заинтересованы в том, чтобы этот объект был построен и сдан в эксплуатацию. Что касается того, кто его будет строить или кто его строит, это определяется на основе открытого конкурса. Поэтому, я думаю, что все сделано здесь в рамках законодательства, – сказал премьер-министр Алихан Смаилов.

Он добавил, что если за подрядчиком будут замечены какие-то нарушения, то необходимо будет провести проверку. По словам Смаилова, самое главное, чтобы объект был сдан в срок и подрядчик выполнил все взятые на себя обязательства.

О необходимости строительства нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене заявляли еще в 2021 году. 

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Правительство РК Смаилов Алихан Жанаозен Казахстан
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