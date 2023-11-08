Выплаты до 400 тыс. тенге в месяц предлагают в РК платить тем, кто работал во вредных условиях

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов в ходе презентации законодательных поправок в Мажилисе 8 ноября озвучил возможный максимальный размер соцвыплаты для работников вредных производств, передает корреспондент Zakon.kz.

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на расширенном тематическом заседании Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса 8 ноября презентовал поправки в законодательство, предусматривающие внедрение специальной социальной выплаты (ССВ) гражданам, длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет и до достижения пенсионного возраста. Работники будут вправе воспользоваться такой специальной выплатой, покинув вредные условия труда.



"В случае изъявления самим работником желания получать специальную социальную выплату, в среднем ее размер составит порядка 200 тыс. тенге. Если смотреть индивидуально, с учетом доходов работников, то у них есть трудовые гарантии, предусматривающие повышенный размер оплаты труда. Тогда размеры ССВ могут быть выше и достигать 400 тыс. тенге. При условии учета степени утраты профессиональной трудоспособности сумма может быть и больше, поскольку дополнительно будут подключаться выплаты со стороны фонда социального страхования, а также компании по страхованию жизни". Акмади Сарбасов

Все эти выплаты предлагается ввести с 55 лет до достижения пенсионного возраста, а далее работники будут получать солидарную пенсию по возрасту – базовые пенсионные выплаты и накопления из ЕНПФ.

Акмади Сарбасов сообщил, что с 2014 года за работников, занятых во вредных условиях труда, за счет работодателей осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы в размере 5% от зарплаты. Также им предоставлено право раннего выхода на пенсию при достаточности пенсионных накоплений: для мужчин – 5,3 млн тенге, для женщин – 6,8 млн тенге.

"Специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и формироваться из четырех источников. Первый – специальная профессиональная выплата из республиканского бюджета в размере 1,5 прожиточного минимума (ПМ). Второй – из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов и обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся накоплений, третий – из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ, четвертый – за счет средств работодателей в размере 1 ПМ". Аумади Сарбасов

Указанные условия будут распространяться на работников, которые заняты во вредных условиях труда в сферах металлургии, энергетики, горно-добывающей промышленности и других.

Для получения ССВ есть два условия: возраст работника – 55 лет и стаж на вредном производстве не менее 7 лет, что подтверждается обязательной профессиональной пенсионной выплатой (ОППВ).

"К обозначенным мной двум условиям предлагается дополнить третье – требование о необходимости прекращения работы во вредных условиях труда. По согласованию с работодателем работника, конечно, можно перевести на легкий труд, либо работник вправе расторгнуть трудовой договор". Акмади Сарбасов

По данным статистики, сейчас во вредных условиях в Казахстане работают более 490 тыс. человек.

По подсчетам МТСЗН, в 2024 году двум вышеуказанным условиям по возрасту и стажу ОППВ будут соответствовать порядка 37 тыс. человек. Все они могут воспользоваться правом на получение специальной социальной выплаты.