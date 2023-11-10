Компаниям-участникам международной выставки в Алматы предоставили новые возможности для развития бизнеса

В Алматы проходит Международная выставка непродовольственных товаров Non-Food Asia Expo-2023. Продукция ее участников представлена на площадке павильона №10 выставочного центра "Атакент". Zakon.kz ознакомился с возможностями выставки и поговорил с ее руководителем.

Проведение международной выставки непродовольственных товаров, организуемой ежегодно в таких масштабах, открывает бизнесу путь к новым возможностям. Ведь это уникальная площадка для взаимодействия предпринимателей и промышленников, а также представления собственного товара столь широкому кругу конечных потребителей и торговых агентов.

Фото: Zakon.kz

Мероприятие благоприятно для поиска новых надежных заказчиков, поставщиков и партнеров. Оно объединяет байеров и производителей из разных стран мира на рынке непродовольственных товаров.

Фото: Zakon.kz

В беседе с корреспондентом директор Non-Food Asia Expo Жанар Абилова отметила, что проведение выставки стало ответом на растущий в Центральной Азии спрос на потребительские товары и услуги.

"Для посетителей выставка Non-Food Asia Expo – уникальная возможность удовлетворить спрос и наполнить свои полки качественными товарами, представленными на выставке. Развитие торговли, рост экономических связей между странами Евразийского региона, новые логистические цепочки для экспорта и импорта потребительских товаров и услуг – главные возможности для бизнес-сообщества стран Центральной Азии". Жанар Абилова

Фото: Zakon.kz

К слову, согласно докладу Евразийского банка развития "Экономика Центральной Азии: новый взгляд", совокупный ВВП Центральной Азии в 2021 году составил $347 млрд. Более того, за последние два десятилетия ВВП стран ЦА увеличился более чем в семь раз, а в реальном выражении – в четыре раза. Объем накопленных входящих инвестиций из третьих стран оценивается в $211 млрд, внешнеторговый оборот с 2000 года вырос в шесть раз. Сегодня активно растет спрос на товары и услуги, вызванный ростом населения региона. Эта совокупность и формирует емкий рынок сбыта.

"На выставке можно встретить более 250 брендов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркмении, Германии, Южной Кореи, России, Беларуси, Турции, Китая и Ирана. Это выставка всех категорий непродовольственных товаров, где представлена посуда, бытовая химия, косметика, изделия из пластика, бытовая техника, хозтовары, предметы интерьера, ароматы для дома, подарки, товары для детей. Особенно широкий ассортимент товаров бытовой химии – одна из самых важных категорий в домашнем хозяйстве. Участники многих стран ежегодно посещают выставку Non-Food Asia Expo". Жанар Абилова

Фото: Zakon.kz

Отечественные и зарубежные специалисты рассказали, что выставка позволяет им легко организовать эффективные каналы продаж с новыми закупщиками и расширять географию поставок. Также это уникальная возможность представить свою продукцию и новинки текущим и потенциальным партнерам, маркетплейсам и торговым сетям.

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем мероприятие способствует укреплению имиджа компании как стабильной и активной, укрепляя лояльность со стороны потребителей. Как показывает практика, 80% посетителей намерены осуществить закупки по итогам посещения.

Фото: Zakon.kz

Международная выставка интересна проведением на ее площадке конференций и заседаний. В рамках мероприятия приглашенные эксперты обсудили важные вопросы роста и развития рынка непродовольственных товаров в странах Центральной Азии.



В первый день мероприятия прошла конференция, посвященная тенденциям развития рынка стран Центральной Азии. Приглашенные эксперты провели обзор покупательского поведения потребителя Казахстана, а также поделились знаниями, как производителю соответствовать запросам потребителей и завоевать их доверие на примере реального бизнес-кейса.

Также состоялось пленарное заседание "Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес". Участники обсудили детали того, как правильно выстраивать взаимовыгодное партнерство, развивать экспортный потенциал.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кроме того, участники выставки провели диалог о мерах государственной поддержки внешнеэкономической деятельности, таможенно-тарифном регулировании и итогах обнуления таможенных пошлин. Не обошли стороной и тему целесообразности открытия представительства и операционного ведения бизнеса в странах Центральной Азии.

Фото: Zakon.kz

Ключевой темой стал выход продукции на внешний рынок. Специалисты обсудили конкурентную среду в стране входа, сертификацию экспортной продукции и адаптацию к требованиям локального ретейлера.





Международная выставка непродовольственных товаров NON-FOOD ASIA EXPO-2023 продлится еще два дня – до 11 ноября. Она может стать символом предпринимательства, индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технологических достижений и новшеств в производстве непродовольственных товаров.

У вас есть возможность посетить выставку сегодня и завтра, чтобы познакомиться с ее разнообразием лично. Ссылку на регистрацию вы найдете здесь.

