Во всех школах города Кокшетау создают совет матерей

В Кокшетау прошел областной форум совета матерей. В мероприятии приняли участие делегаты от районных советов матерей Акмолинской области, представители этнокультурных объединений, учреждений среднего образования и общественных объединений.

Основной целью деятельности совета матерей Ассамблеи народа Казахстана является укрепление общественного согласия и пропаганда семейных ценностей. Совет осуществляет свою работу на протяжении нескольких лет, за это время были затронуты и решены многие социальные проблемы.

Благодаря совету матерей охвачены такие направления как:

поддержка демографической политики региона;

создание институтов семьи;

повышение правовой грамотности женщин;

поддержка детей, которые остались без поддержки родителей;

развитие национальных ценностей и возобновление традиций.

Фото: Акмолинский филиал АНК

Целью проведения форума является подведение итогов работы советов матерей региона, которые в свою очередь прививают патриотизм, национальные традиции и семейные ценности.

На пленарном заседании форума участников поздравила заместитель акима Акмолинской области Амренова Алтынай Байкадамовна и наградила 16 активных членов Совета матерей области.

"Сегодня члены совета вносят свой вклад в сохранение казахстанского патриотизма, толерантности и межэтнического согласия, преемственности поколений, национальных традиций и семейных ценностей. Мы желаем успехов вашей дальнейшей работе, которую вы выполняете для воспитания осознанного будущего поколения". Алтынай Амренова

В ходе заседания стало известно, что теперь в каждой школе региона будет свой совет матерей, об этом сообщила председатель совета матерей города Кокшету, член Акмолинкого филиала АНК Найля Сейдалина.

"Советы матерей создаются во всех школах города Кокшетау. Наши функции в этом направлении – сотрудничество, организация встреч с профильными специалистами психологами, юристами, медиаторами, а также курируем и направляем деятельность. Наш cовет матерей сотрудничает государственными органами и с общественными объединениями, деятельность которых направлена на укрепление семейных отношений, защиту прав детей, профилактикой правонарушений. Мы выполняем единую задачу – воспитание достойного поколения казахстанцев". Найля Сейдалина

В рамках реализации поставленных задач советами матерей во всех районах области проходит комплексная работа, направленная на повышение семейных ценностей. Проводятся разъяснение прав и обязанностей между супругами, родителями и детьми.