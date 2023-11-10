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Как действовать при задержке или отмене рейса

Как действовать при задержке или отмене рейса Фото: depositphotos
Путешествие самолетом имеет ряд очевидных преимуществ – это и быстрота перемещения в любую точку мира, комфорт и сервис на борту и, конечно же, высокий уровень безопасности. Поэтому миллионы людей ежедневно отдают предпочтение этому виду транспорта.

Но и у него есть минус – это непредвиденные задержки и отмены рейсов. Что нужно знать и как действовать в таких ситуациях.

Причины

Организация перевозок на воздушном транспорте – технически сложный процесс. Даже у компаний с блестящей репутацией могут случаться сбои в расписании. Причины задержек могут быть разными, но не все по вине авиакомпании:

  • неблагоприятные погодные условия – могут закрываться аэропорты, а выполнение рейса быть небезопасным;
  • ограничения в воздушном пространстве;
  • необходимость в дополнительной проверке безопасности – к примеру, если пассажиры не явились на рейс, и теперь необходима выгрузка их багажа;
  • ремонтные работы в аэропортах или неисправности на взлетно-посадочной полосе;
  • задержка на предыдущих рейсах, которая эффектом домино влияет на график последующих рейсов;
  • ограничение на летное время экипажа согласно требованию безопасности полетов.
Как действовать при задержке или отмене рейса

Фото: depositphotos

Информирование

Рассказываем, как лучше действовать и что полагается пассажиру по закону при задержке или отмене рейса. Главное правило – никакой паники! В первую очередь пассажира информируют о любых изменениях рейса путем рассылки сообщений по мобильному телефону и электронной почте. Поэтому важно при приобретении билета оставлять корректные контакты. В Air Astana уведомления пассажирам отправляют при задержке рейса более чем на час.

Питание и размещение

Главная задача любого перевозчика – это безопасно доставить пассажира от точки А до точки Б. При задержке рейса по вине авиаперевозчика более чем на 2 часа предоставляются напитки, на 4 часа и более – горячее питание, более 8 часов днем и свыше 6 часов ночью – размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно. Пассажиру с детьми в возрасте до семи лет предоставляют комнату матери и ребенка (при ее наличии в аэропорту). Все вышеперечисленные услуги предоставляются бесплатно.

Компенсация

По казахстанским правилам пассажир имеет право получить денежную компенсацию в размере 3% за сегмент за каждый час задержки в случае задержки рейса по вине авиакомпании. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Как действовать при задержке или отмене рейса

Фото: depositphotos

Куда обращаться?

Для точного расчета компенсации за задержку рейса необходимо обратиться в авиакомпанию или оставить заявку на официальном сайте, как, к примеру, help.airastana.com. О статусе своего рейса можно узнать в колл-центре авиакомпании либо на ее официальном сайте. Если билет был приобретен в турагентстве, и вы хотите вернуть стоимость билета, то необходимо обращаться по месту приобретения.

На случай задержки или отмены рейса практически у всех авиакомпаний имеются горячие линии. К примеру, в Air Astana номер горячей линии +7 7272 4444 78. Сохраните эти номера в телефоне. Также можно связаться с авиакомпанией по WhatsApp или через круглосуточный чат-бот на официальном сайте.

Задержка рейса – это временное неудобство, которое может возникнуть в любой поездке, часто продиктованное соображениями безопасности полета. Паника здесь не поможет. Важно сохранять спокойствие и обратиться к официальным источникам информации, чтобы получить актуальные данные о статусе рейса и возможных шагах для разрешения ситуации. Авиакомпании со своей стороны окажут всевозможную поддержку, чтобы минимизировать неудобства для своих пассажиров.

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Редакция Zakon.kz
Казахстан
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