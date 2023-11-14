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Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета вошла в топ 2% бизнес-школ в мире

Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета вошла в топ 2% бизнес-школ в мире Фото: Назарбаев Университет
Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета (NU) 3 ноября официально получила международную аккредитацию Ассоциации MBA (AMBA) и Ассоциации бизнес-выпускников (BGA). Эту аккредитацию получают только топ 2% бизнес-школ в мире.

Совместная аккредитация AMBA и BGA выдается не более 300 бизнес-школам по всему миру после обстоятельного процесса оценки. Школы, подающие на аккредитацию в первый раз, проходят четырехступенчатый процесс оценки, включающий письменные отчеты и визит иностранной делегации.

"Полученная нами аккредитация служит огромным источником мотивации продолжать развивать бизнес-образование и воспитывать лидеров будущего. Эти лидеры будут играть ключевую роль в преобразовании как нашего общества, так и бизнес-среды, в этом быстроразвивающемся регионе, изобилующем новыми возможностями. С получением этой аккредитации наше стремление оказывать глубинное влияние на общество с помощью высококлассного бизнес-образования стало сильнее, чем когда-либо".Декан высшей школы бизнеса NU, доктор Йозеф Конингс

Помимо программ школы бизнеса, списка и наполнения предметов, комиссия AMBA рассматривает качество преподавания в университете в целом, оценивают уровень профессоров и их исследования, опрашивает студентов и выпускников MBA об их опыте во время учебы, и даже получает отзывы от работодателей.

Высшая школа бизнеса Назарбаев университета вошла в топ 2% бизнес-школ в мире

Фото: Назарбаев университет

Высшая школа бизнеса Назарбаев университета вошла в топ 2% бизнес-школ в мире

Фото: Назарбаев Университет

Высшая школа бизнеса NU смогла с легкостью превзойти строгие стандарты, установленные ассоциациями.

"Успешное прохождение процесса аккредитации AMBA и BGA - знак международного признания качества нашей бизнес-школы. Международный комитет по экспертной оценке высоко оценил управление школой, административный персонал, разнообразный профессорско-преподавательский состав, их выдающиеся исследовательские результаты, а также достижения нынешних студентов и выпускников, многие из которых занимают высокие должности в Казахстане".Заместитель декана высшей школы бизнеса NU по академическим вопросам и аккредитации, доктор Дженифер Льюис

Высшая школа бизнеса NU за 10 лет своего существования выпустила более 550 лидеров бизнеса, и в январе 2024 к ним присоединится еще одна когорта из 50 студентов. К слову, в декабре выпускной класс MBA отправится в Университет Дьюка для обмена опытом. Это поездка является неотъемлемой частью их программы.

Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета вошла в топ 2% бизнес-школ в мире

Фото: Назарбаев Университет

Помимо MBA, школа также предлагает докторантуру делового администрирования, магистратуру в области финансов и MBA для руководителей. Набор на последнюю как раз в самом разгаре. Высшая школа бизнеса NU – единственная в Казахстане бизнес-школа, аккредитованная AMBA, предлагающая все эти программы на английском языке.

"Наши программы способствуют преобразованию образовательного опыта и подготовке студентов к руководящим позициям в бизнес-сфере на глобальном уровне. Вместе с тем, что университет впервые вошел в международный рейтинг Times Higher Education, аккредитация AMBA и BGA еще больше укрепляет позицию Назарбаев Университета как лучшего университета в нашем регионе".Доктор Дженифер Льюис

По словам замдекана, аккредитация AMBA и BGA предоставит школе еще больше возможностей давать магистрантам выдающееся образование, вооружая их навыками и знаниями, необходимыми для достижения успеха в конкурентном мире бизнеса.

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Редакция Zakon.kz
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