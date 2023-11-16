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Сенаторы одобрили поправки по информационной безопасности

Казахстан информбезопасность Фото: pixabay
Сенат одобрил в первом чтении законопроект по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов, сообщает Zakon.kz.

Сенатор Андрей Лукин отметил, что инциденты, связанные с угрозами информационной безопасности, в последние годы фигурируют в стране все чаще и во все более изощренно угрожающем виде.

"По некоторым данным, в прошлом году было пресечено более 163 млн кибератак на ресурсы государственных органов и объектов критической инфраструктуры. При этом лишь за один месяц было отражено 20 млн кибератак. Цифры довольно пугающие. В сентябре этого года стало известно о наличии сразу нескольких Telegram-ботов, предоставляющих персональную информацию о гражданах Казахстана, в том числе адреса проживания, контактные телефоны и сведения о трудоустройстве".Андрей Лукин

Более того, АО "Государственная техническая служба" на своем портале проинформировало о повышенной уязвимости и иных проблемах в программном обеспечении Geoserver, широко используемом в крупных квазигосударственных компаниях страны для разных нужд – от геологии и экологии до сельского хозяйства и управления городским хозяйством и из-за которого, по мнению специалистов, их информационная безопасность может оказаться под угрозой.

"В этой связи считаю крайне важным и необходимым определение на законодательном уровне уполномоченного органа, который должен осуществлять контроль в этой сфере. Актуальны поправки в части минимизации последствий вреда для граждан, а также установления ответственности организаций, допустивших утечку персональных данных. Уважаемые коллеги, безусловно, ни одна система в мире ни в одном государстве не может быть защищена на все 100%. Тем не менее мы должны быть готовы к таким случаям нарушений".Андрей Лукин

27 сентября 2023 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении поправки по вопросам информационной безопасности.

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