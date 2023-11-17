В тренде: кооперацию с МСБ активно развивают лидеры добывающей промышленности

Стратегии развития сотрудничества с малым и средним бизнесом и перспективы наращивания казахстанского содержания представила группа компаний Eurasian Resources Group (ERG) на международном форуме "Казсодержание 2.0", передает Zakon.kz.





На международном форуме "Казсодержание 2.0" премьер-министр Алихан Смаилов напомнил о поставленной президентом задаче по увеличению казахстанского содержания в течение трех лет до 60%.

"Потенциал и ресурсы для этого имеются. В первую очередь это требует снижения импортозависимости. Поэтому призываем представителей бизнеса принимать активные действия для локализации производств. При этом крупным предприятиям следует принять собственные программы развития местного содержания. Основным инструментом в них должно быть заключение долгосрочных офтейк-контрактов". Алихан Смаилов

Как было отмечено на форуме, кооперация крупной промышленности и малого и среднего бизнеса стала одним из ключевых мировых трендов развития. О том, как развивает сотрудничество с МСБ и наращивает казахстанское содержание ведущая диверсифицированная компания в сфере добычи и переработки природных ресурсов – ERG, рассказал генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов.



"От общего объема потребления ERG в Казахстане 62% или же на 1 трлн 67 млрд тенге мы уже покупаем внутри страны. Мы благодарны каждому нашему поставщику и подрядчику. Только за последние три года сумма закупа у отечественных производителей выросла в два раза, или на сумму 477 млрд. тенге. В 2019 году она составляла 590 млрд тенге, а в 2022 году – 1 067 млрд". Серик Шахажанов

Он подчеркнул, что ERG предъявляет жесткие требования к качеству, так как предприятия группы ERG являются крупными экспортерами и обязаны придерживаться высочайших стандартов качества своей продукции.

Фото: ERG

"В 2023 году мы хотим прирасти еще на 10% суммы закупа у отечественных поставщиков и достичь 1 трлн 200 млрд. тенге. Наша цель – к 2030 году довести уровень внутристрановой ценности до 80%. Речь не просто о заводах и производстве. Мы считаем, что у промышленных предприятий есть уникальная возможность влиять на будущее не только своего бизнеса, но и всего того региона, где оно расположено". Серик Шахажанов

На форуме "Казсодержание 2.02" ERG заключила меморандумы о сотрудничестве с отечественными товаропроизводителями и договоры поставки. Документы подписаны с компаниями ТОО "ТПБ АГРОМИР", ТОО "Казахстанское промышленное предприятие", ТОО "Zhaik Electric", АО "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова", ТОО "Каспий плюс", ТОО "Saryopan Operating".

Фото: ERG





Для казахстанских предприятий ERG планирует закуп рукавов высокого давления, запасных частей к насосам, подшипников, насосов, гидроциклонов, извести, а также металлокрепи и комплектующих.

"Сегодня мы заключили долгосрочные договоры и меморандумы. Также подписан офтейк-контракт с ТОО "ТПБ АГРОМИР". Это дает большие возможности для бизнеса. Контрагент будет поставлять рукава высокого давления, ранее мы закупали эти запасные части у дилеров и посредников. Мы рады, что качество товаров и услуг у отечественных производителей растет и становится конкурентным по сравнению с иностранными аналогами. Все это приводит нас к взаимовыгодному и долгосрочному партнерству". Серик Шахажанов.

Кроме того, в рамках форума ERG в режиме телемоста с участием министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева произвела технологический запуск завода по производству спецкокса. Новое производство после выхода на проектную мощность позволит отказаться от существенной части импорта восстановителей и увеличить процент казахстанского содержания в отечественном феррохроме, который производит ERG.

Фото: ERG

Завод расположен на территории угольного предприятия АО "Шубарколь комир" в Карагандинской области. Его мощность – 400 тыс. тонн спецкокса в год. Инвестиции в проект составили 60 млрд тенге. На заводе будет создано 184 рабочих места. На производстве используются самые современные технологические решения и автоматика.



ERG ежегодно приобретает у казахстанских производителей более 15 000 товаров – от сырья и горюче-смазочных материалов до готовой продукции.

Фото: ERG

Отдельное внимание Группа уделяет поддержке отечественного малого и среднего бизнеса. В 2022 году ERG закупила товаров, работ и услуг на сумму более 518 млрд тенге у 2794 отечественных производителей.



Закупочные процедуры в ERG проводятся на двух основных площадках: Электронная торговая площадка, синхронизированная с Реестром NADLoC, на которой проводятся закупки по правилам недропользования и естественных монополий (www.e-port.kz ), и Портал закупок ERG (www.torgi.erg.kz ), где осуществляются все остальные закупки.