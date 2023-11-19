В китайском Сиане открыли казахстанский павильон

Генеральное консульство РК достигло договоренности об открытии постоянно действующего казахстанского павильона в городе Сиань, сообщает Zakon.kz.

Договориться об этом удалось на 7-й Международной выставке "Шелковый путь" и Китайской выставке сотрудничества, инвестиций и торговли "Восток –Запад".

Поддержку в открытии предоставит Торгово-промышленная палата города Сиань.

"На церемонии открытия и презентации казахстанского выставочного павильона присутствовали заместитель губернатора провинции Шэньси и аким Алматинской области, и многие другие высокопоставленные гости, где посетителей выставки ознакомили с богатой культурой, традициями казахского народа и отечественной продукцией", – говорится в сообщении МИД РК.

Также в рамках данного мероприятия по инициативе Генерального консульства РК в Сиане в самом здании дипломатической миссии совместно с акиматом Алматинской области была организована бизнес-конференция с участием представителей финансовых институтов и частных инвесткомпаний. В ходе В2В переговоров заинтересованные стороны проявили неподдельный интерес к дальнейшему тесному сотрудничеству в разных сферах экономики.

По результатам переговоров было подписано более 15 соглашений и меморандумов о дальнейшем сотрудничестве в области строительства, по управлению ЖКХ, сельского хозяйства и животноводства, импорта и экспорта продовольственных товаров и т.д.