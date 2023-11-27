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Стало известно, почему произошел сбой в работе платформы gov.kz

Стало известно, почему произошел сбой в работе платформы gov.kz Фото: freerange stock
Сегодня, 27 ноября 2023 года, после полудня в работе платформы gov.kz произошел сбой. Причину назвали в АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.

В компании подчеркнули, что всегда стремятся обеспечивать пользователей платформы gov.kz максимальным удобством.

"В связи с этим регулярно проводим обновления, чтобы улучшить ее работоспособность и функциональность. Однако сегодня мы столкнулись с некоторыми проблемами, связанными с последним обновлением. В результате этого возникли трудности с функционированием gov.kz".Пресс-служба АО "НИТ"
Стало известно, почему произошел сбой в работе платформы gov.kz

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе АО отметили, что "были срочно приняты меры и отменены вносимые обновления, чтобы немедленно восстановить работоспособность платформы".

"В настоящий момент все проблемы устранены, и gov.kz снова полностью функционирует. Наши команда и разработчики продолжат работать над улучшением платформы, чтобы обеспечить вам удобство и бесперебойную работу gov.kz".Пресс-служба АО "НИТ"

В конце августа 2023 года в Казахстане с перебоями работал сайт eGov.kz. Подробности по ссылке.

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