В Уральске провели семинар-тренинг для психологов и социальных педагогов

С 25 ноября по 10 декабря текущего года во всех регионах Казахстана реализуется социальная кампания "16 дней активизма против гендерного насилия".

Грубому нарушению прав и свобод человека подвергаются миллионы людей на планете. Гендерное насилие является одним из самых системных и распространенных нарушений прав человека в наше время. Этому способствуют разрушительные гендерные стереотипы, гендерное неравенство и патриархальные структуры.

Фото: Мади Салык

Каждый человек имеет право на равное отношение, независимо от гендерной принадлежности, расы, этнической и национальной принадлежности, религии или другого статуса. Участников тренинга ознакомили с работой Кризисного центра для жертв бытового насилия и Центром семьи "Отбасы" и поделились опытом оказания помощи жертвам бытового насилия.

"Необходимо научить людей не замалчивать проблемы, если в семье есть насилие. Не все обращаются за помощью к специалистам. Но нужно бороться, пресекать такие случаи, информировать население, чтобы потенциальная жертва бытового насилия знала, куда можно обратиться в случае нарушения ее прав. Каждый раз, когда мы стараемся замалчивать эту проблему, мы получаем новый рецидив, всплекс конфликтных ситуаций. Необходимо помочь и жертве бытового насилия, и тому, кто совершает насилие, если мы будем работать в таком ключе, то решим огромный пласт проблем в обществе", – считает и.о.директора Кризисного центра для жертв бытового насилия Мариэтта Даулетиярова.

С начала года на территории Уральска зарегистрировано 9 преступлений на бытовой почве, есть даже случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и совершенные убийства. Специалисты утверждают, что зачастую женщины не спешат рассказывать постороннему человеку о проблемах в семье.

Фото: Мади Салык

"Обращаются женщины тогда, когда уже жить вместе с тираном становится опасным для жизни, а иногда уже тогда, когда нанесен непоправимый вред здоровью. Оказав необходимую помощь женщинам и детям, мы также проводим беседу с супругом или сожителем, выясняем, что случилось. Если кто-то подвергается насилию, не молчите, позвоните в полицию по телефону доверия 8 771 595 05 54", – призвала инспектор по защите женщин от насилия Управления полиции г. Уральска Гульназ Ибрагим.

Также за помощью можно обратиться в Кризисный центр, где жертва бытового насилия может бесплатно жить до полугода, работая с психологами, юристами, которые помогают уладить проблему на законном уровне. Кто столкнулся с бытовым насилием, может позвонить в call-центр по телефону доверия "111".

Социальные педагоги и психологи школ были выбраны для участия в семинаре не случайно. Именно они порой первыми узнают от детей о проблемах в семье, и в этих случаях необходимо вовремя провести работу. Каждый психолог и социальный педагог должен знать, как себя вести в том или ином случае, какие действия нужно предпринять для решения проблемы. В рамках республиканской акции планируется проведение ряда встреч и мероприятий с организацией информационно-разъяснительных бесед и раздачей буклетов и листовок.