ВКО экспортирует рыбную продукцию в Европу

Восточный Казахстан богат водными ресурсами. Это позволяет вести промышленный отлов рыбы на крупных водоемах, своевременно восполнять запасы, а также выращивать ценные и редкие виды рыб в озерных, прудовых и садковых хозяйствах.

"К 2030 году в Восточно-Казахстанской области планируется ежегодно получать около 10 тысяч тонн товарной рыбы. В том числе: 8 578 тонн лососевых, 1 151 тонну карповых и 45 тонн осетровых видов рыб", – сообщил глава региона Ермек Кошербаев на брифинге в СЦК.

Увеличить объемы выращенной товарной рыбы в регионе планируют за счет расширения производства двух форелевых хозяйств (ТОО "Шыгыс Универсал", ТОО "Гранд Фиш"), а также создания аналогичных хозяйств новых садковых линий на семи участках горной части Бухтарминского водохранилища.

Фото: пресс-центр ВКО

У Восточного Казахстана есть значительный потенциал и опыт поставки рыбной продукции на экспорт в страны Европы. Как отметил глава региона, особый акцент будет сделан на товарном рыбоводстве, производстве кормов для лососевых и осетровых, а также сохранении популяции редких и ценных видов рыб.