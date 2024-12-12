Движение на важной трассе ограничили в Актюбинской области

12 декабря 2024 года с 19:15 в Актюбинской области частично ограничили движение на трассе Самара – Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе "КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги республиканского значения Самара – Шымкент, км 526-702 (граница ЗКО – поселок Маржанбулак).

Отмечается, что открыть движение планируют 13 декабря 2024 года в 06:00.

Днем ранее ограничения вводились на участке автодороги Ушарал – Достык в Жетысуской области.

Между тем на Казахстан вскоре обрушится непогода: ожидаются сильный ветер, осадки и метель. Об этом говорится в прогнозе погоды на предстоящую пятницу, 13 декабря 2024 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили специалисты РГП "Казгидромет".

