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События

Движение на важной трассе ограничили в Актюбинской области

закрыта дорога, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 19:17 Фото: Zakon.kz
12 декабря 2024 года с 19:15 в Актюбинской области частично ограничили движение на трассе Самара – Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе "КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги республиканского значения Самара – Шымкент, км 526-702 (граница ЗКО – поселок Маржанбулак).

Отмечается, что открыть движение планируют 13 декабря 2024 года в 06:00.

Днем ранее ограничения вводились на участке автодороги Ушарал – Достык в Жетысуской области.

Между тем на Казахстан вскоре обрушится непогода: ожидаются сильный ветер, осадки и метель. Об этом говорится в прогнозе погоды на предстоящую пятницу, 13 декабря 2024 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили специалисты РГП "Казгидромет".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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