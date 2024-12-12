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События

Токаев подарил автобус сельской школе около Талдыкоргана

Токаев подарил сельской школе автобус, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 18:04 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил школу №30, возведенную в этом году в селе Ынтымак близ Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, образовательное учреждение, рассчитанное на 1200 учеников, было построено за счет средств местного бюджета и республиканского Фонда поддержки инфраструктуры образования.

В школе, оснащенной современным оборудованием, имеются 77 учебных кабинетов, мультимедийные классы, спортивный и гимнастический залы, конференц-зал и библиотеки, мастерские по обработке дерева, металла и швейные мастерские.

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 18:04

Фото: Акорда

Президент осмотрел учебное заведение и побеседовал с учениками. Глава государства подарил образовательному учреждению школьный автобус.

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 18:04

Фото: Акорда

Всего в этом году в области открыто три новые школы, две из них были построены в рамках национального проекта "Комфортная школа". В частности, введены в эксплуатацию школа на 1200 мест в городе Жаркенте Панфиловского района, а также малокомплектная школа в селе Каратал Коксуского района. В настоящее время в регионе продолжается строительство пяти школ.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Жетысускую область.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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