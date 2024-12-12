Токаев подарил автобус сельской школе около Талдыкоргана
Как пишет Акорда, образовательное учреждение, рассчитанное на 1200 учеников, было построено за счет средств местного бюджета и республиканского Фонда поддержки инфраструктуры образования.
В школе, оснащенной современным оборудованием, имеются 77 учебных кабинетов, мультимедийные классы, спортивный и гимнастический залы, конференц-зал и библиотеки, мастерские по обработке дерева, металла и швейные мастерские.
Фото: Акорда
Президент осмотрел учебное заведение и побеседовал с учениками. Глава государства подарил образовательному учреждению школьный автобус.
Фото: Акорда
Всего в этом году в области открыто три новые школы, две из них были построены в рамках национального проекта "Комфортная школа". В частности, введены в эксплуатацию школа на 1200 мест в городе Жаркенте Панфиловского района, а также малокомплектная школа в селе Каратал Коксуского района. В настоящее время в регионе продолжается строительство пяти школ.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Жетысускую область.