Ерлан Молдаханов: Сердце спасателя не черствеет

Заместитель руководителя Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, полковник гражданской защиты Ерлан Молдаханов указом президента за героические подвиги и безупречную службу награжден орденом "Айбын" II степени, сообщает Zakon.kz.

По словам героя, спасателем он мечтал стать с детства и со школьной скамьи готовился к поступлению в техническое училище.

Ерлан Кадырбекович работает в органах гражданской зашиты с 1998 года, трудовой путь начинал с помощника руководителя пожаротушения дежурной службы пожаротушения Государственной противопожарной службы города Кокшетау. За 29 лет службы прошел все этапы карьерного роста и дослужился до руководящей должности. За годы службы неоднократно принимал участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ различной степени сложности.

Фото: из личного архива Ерлана Молдаханова

"Мне нравится моя работа, шел к этому начиная с учебы в школе, с детства мечтал быть полезным обществу, готовил себя к службе в органах гражданской защиты, планировал гордо носить форму. Спасатель должен быть всегда в крепкой физической форме, я рано начал заниматься спортом. Поступил в Алматы, отучился в сержантской школе, откуда выпускают командиров. Начал трудовую деятельность по специальности "Пожарная безопасность", работал на различных должностях оперативной службы, стремился помогать другим и быть полезным", – акцентировал Ерлан Молдаханов.

За всю свою карьеру он потушил сотни бытовых, лесных, техногенных и степных пожаров, ликвидировал множество паводков, спасал людей из горящих зданий. На вопрос, как преодолеть страх перед пылающим огнем, наш герой ответил так:

"Для этого у нас существуют специальные тренировочные площадки, где в период дежурства мы проводим тренировки, это подъем по лестнице на высоту для преодоления страха высоты, огневая полоса для борьбы с боязнью огня, всевозможные лабиринты, чтоб не потеряться в замкнутом пространстве. Спасатель должен любой ценой дойти до очага пожара, если существует угроза жизни людей, он должен в первую очередь обеспечить их спасение, потом тушить пожар. Это и есть наши действия при любом чрезвычайном случае, каждый раз по утрам мы неустанно изучаем методику и обсуждаем действия караула", – говорит Ерлан Кадырбекович.

К тому же он поделился боевой готовностью в случае пожара на стратегически важном объекте.

"У нас существует оперативная документация на каждый объект города Кокшетау и Акмолинской области, мы исследуем эвакуационные пути выходов, из каких этажей можно вывести людей, досконально изучаем здание, вплоть до отключения света. Не знаю, как работают другие службы, но у нас есть планировки всех стратегических объектов города. Специфика нашей службы заключается в том, чтобы пожарные хорошо знали объект. Мы априори жертвуем собой: можем потеряться, остаться внутри горящего здания, не успеть выйти на свежий воздух и погибнуть. Наша задача: в первую очередь обезопасить себя, если мы сами себя не подстрахуем, то, соответственно, не сможем спасти других. Поэтому соблюдение техники безопасности очень важно для нас", – уведомил Молдаханов.

Фото: из личного архива Ерлана Молдаханова

В ходе беседы спикер поделился, что очень сильно переживает потерю людей на местах бедствий. Как оказалось, в таких трагичных случаях люди вместо того, чтобы срочно вызвать противопожарную службу, самостоятельно пытаются потушить пожар. ДЧС проводит профилактические работы, чтобы предотвратить подобные случаи. Далее Молдаханов рассказал, какими качествами обладает тот, кто идет в спасатели.

"В пожарную охрану и органы гражданской защиты не идет человек с ветренными мыслями. Наши коллеги делают выбор осознанно, понимая, что от них зависят жизни людей и их безопасность, человек пропускает работу через сердце, при этом сердце спасателя не черствеет. Он идет на всевозможные ограничения, риски и со школы готовит себя. Главное в жизни – не наследить, а оставить след, поэтому каждый пожарный, проработав в системе, оставляет след, делится личным опытом с молодыми ребятами", – резюмировал наш герой.

Алма Байгужина