В Алматы наградили пожарных-спасателей
По данным пресс-службы ДЧС Алматы, мероприятие прошло с участием руководства ДЧС, ветеранов органов гражданской защиты и личного состава гарнизона. Церемонию сопровождал духовой оркестр ДЧС. Под звуки оркестра знаменной группой было внесено ведомственное знамя.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
"Начальник ДЧС города Алматы полковник Дамир Ермагамбетов отметил высокий уровень профессионализма сотрудников, их ответственность, преданность службе и значительный вклад в обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В 2025 году, за исключением горноспасательных подразделений и медицинских бригад, пожарные Департамента по чрезвычайным ситуациям выезжали более чем на четыре тысячи вызовов. В результате с мест пожаров спасено 105 человек, из которых 34 ребенка. Эвакуированы в безопасные места более 250 горожан.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
18-19 января 2026 года во всех православных храмах Казахстана пройдет празднование Крещения Господня. Самая активная работа в праздничные сутки ждет спасателей и медиков.