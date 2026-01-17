#Казахстан в сравнении
Общество

В Алматы наградили пожарных-спасателей

Пожарные Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 08:25 Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В парке 28 гвардейцев-панфиловцев порядка 200 сотрудников ДЧС пожарных-спасателей награждены ведомственными медалями I, II и III степеней "За безупречную службу", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, мероприятие прошло с участием руководства ДЧС, ветеранов органов гражданской защиты и личного состава гарнизона. Церемонию сопровождал духовой оркестр ДЧС. Под звуки оркестра знаменной группой было внесено ведомственное знамя.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

"Начальник ДЧС города Алматы полковник Дамир Ермагамбетов отметил высокий уровень профессионализма сотрудников, их ответственность, преданность службе и значительный вклад в обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В 2025 году, за исключением горноспасательных подразделений и медицинских бригад, пожарные Департамента по чрезвычайным ситуациям выезжали более чем на четыре тысячи вызовов. В результате с мест пожаров спасено 105 человек, из которых 34 ребенка. Эвакуированы в безопасные места более 250 горожан.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

18-19 января 2026 года во всех православных храмах Казахстана пройдет празднование Крещения Господня. Самая активная работа в праздничные сутки ждет спасателей и медиков.

Ошибка в тексте: