Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Западно-Казахстанской области в преддверии Дня Независимости открылась врачебная амбулатория

В Западно-Казахстанской области в преддверии Дня Независимости открылась врачебная амбулатория Фото: пресс-служба акимата ЗКО
На сегодня в Западно-Казахстанской области по проекту "Модернизация сельского здравоохранения" 6 медицинских объектов успешно сданы в эксплуатацию.

По поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева в прошлом году был запущен Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". В рамках данного проекта в Западно-Казахстанской области в 2023-2025 годах запланировано строительство 50 медицинских объектов. На сегодня из 12 запланированных к сдаче в текущем году медицинских объектов 6 уже сданы в эксплуатацию. Остальные 6 объектов будут сданы до конца года.


В Западно-Казахстанской области в преддверии Дня Независимости открылась врачебная амбулатория

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


В преддверии Дня Независимости Казахстана аким области Нариман Турегалиев принял участие в торжественном открытии 6-го объекта здравоохранения – врачебной амбулатории в селе Сарыомир Теректинского района. Амбулатория построена строительной компанией "Фирма ИСКОМ", завершившей строительство социального объекта на 4 месяца раньше намеченного срока. На строительство из республиканского бюджета выделено 374 миллиона тенге. Врачебная амбулатория имеет пропускную способность до 35 человек в день, оснащена современным медицинским оборудованием и обеспечит трудоустройство 22 человек на селе. Врачебная амбулатория является лечебно-профилактическим объектом, включающим кабинеты врача общеврачебной практики, процедурный, физиотерапевтический, стоматологические кабинеты,  имеется кабинет акушера-гинеколога, лаборатории, аптека, комната здорового ребенка и т.д.


В Западно-Казахстанской области в преддверии Дня Независимости открылась врачебная амбулатория

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


Стоит отметить, что в этом году на финансирование сферы здравоохранения выделено 92 млрд тенге, на 5,5 млрд тенге закуплено 204 единицы медицинского оборудования. Кроме этого, за счет средств областного бюджета на сумму 1,7 млрд тенге закуплена 81 единица автотранспорта скорой медицинской помощи для системы здравоохранения области.


В Западно-Казахстанской области в преддверии Дня Независимости открылась врачебная амбулатория

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


Проводится капитальный ремонт 22 объектов здравоохранения на сумму около 1 млрд 733 млн тенге, в том числе 6 объектов по проекту "Ауыл-ел бесігі". Завершены ремонтные работы по 18 объектам.


В Западно-Казахстанской области в преддверии Дня Независимости открылась врачебная амбулатория

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


Глава региона поздравил всех жителей села с открытием долгожданного медицинского объекта и Днем Независимости, отметив при этом историческое значение данного государственного праздника.


В Западно-Казахстанской области в преддверии Дня Независимости открылась врачебная амбулатория

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


"Здоровая нация – главная ценность нашего государства. Реализуемые сегодня государством проекты направлены на создание комфортных условий на селе, улучшение качества жизни и укрепление здоровья населения", – резюмировал свое выступление аким области.

Читайте также

Все объекты теплоснабжения в г. Степногорск работают в штатном режиме
Все объекты теплоснабжения в Степногорске работают в штатном режиме
Вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов покидает пост
Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов покидает пост
В Алматы сносят жилой комплекс KHAN
В Алматы снесли жилой комплекс KHAN
Айсулу Омарова
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Леонид Агутин
Агутин обратился к слушателям из больницы
7 млн за 5 месяцев: 24-летний казахстанец рассказал, как зарабатывал в Англии
7 миллионов за полгода: 24-летний казахстанец рассказал, как работал в Англии
Жулдыз Абдукаримова
Жена Кайрата Нуртаса поделилась теплыми воспоминаниями из детства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: