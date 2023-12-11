В Западно-Казахстанской области в преддверии Дня Независимости открылась врачебная амбулатория

На сегодня в Западно-Казахстанской области по проекту "Модернизация сельского здравоохранения" 6 медицинских объектов успешно сданы в эксплуатацию.

По поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева в прошлом году был запущен Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". В рамках данного проекта в Западно-Казахстанской области в 2023-2025 годах запланировано строительство 50 медицинских объектов. На сегодня из 12 запланированных к сдаче в текущем году медицинских объектов 6 уже сданы в эксплуатацию. Остальные 6 объектов будут сданы до конца года.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО





В преддверии Дня Независимости Казахстана аким области Нариман Турегалиев принял участие в торжественном открытии 6-го объекта здравоохранения – врачебной амбулатории в селе Сарыомир Теректинского района. Амбулатория построена строительной компанией "Фирма ИСКОМ", завершившей строительство социального объекта на 4 месяца раньше намеченного срока. На строительство из республиканского бюджета выделено 374 миллиона тенге. Врачебная амбулатория имеет пропускную способность до 35 человек в день, оснащена современным медицинским оборудованием и обеспечит трудоустройство 22 человек на селе. Врачебная амбулатория является лечебно-профилактическим объектом, включающим кабинеты врача общеврачебной практики, процедурный, физиотерапевтический, стоматологические кабинеты, имеется кабинет акушера-гинеколога, лаборатории, аптека, комната здорового ребенка и т.д.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО





Стоит отметить, что в этом году на финансирование сферы здравоохранения выделено 92 млрд тенге, на 5,5 млрд тенге закуплено 204 единицы медицинского оборудования. Кроме этого, за счет средств областного бюджета на сумму 1,7 млрд тенге закуплена 81 единица автотранспорта скорой медицинской помощи для системы здравоохранения области.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО





Проводится капитальный ремонт 22 объектов здравоохранения на сумму около 1 млрд 733 млн тенге, в том числе 6 объектов по проекту "Ауыл-ел бесігі". Завершены ремонтные работы по 18 объектам.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО





Глава региона поздравил всех жителей села с открытием долгожданного медицинского объекта и Днем Независимости, отметив при этом историческое значение данного государственного праздника.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО





"Здоровая нация – главная ценность нашего государства. Реализуемые сегодня государством проекты направлены на создание комфортных условий на селе, улучшение качества жизни и укрепление здоровья населения", – резюмировал свое выступление аким области.