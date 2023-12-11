Культура добра: в Алматы выбрали лучшие социальные проекты

Kazakhstan Growth Forum привлек почти 65 млн тенге в рамках благотворительного бала, который прошел 7 декабря 2023 года в Алматы. Деньги направлены на поддержку ведущих социальных проектов в области здравоохранения, образования, культуры, экологии.

Добрые дела – это не только проявление сострадания и заботы о других, но и сила, способная изменить мир к лучшему. Поощрение добрых дел играет важную роль в нашем обществе. Оно вдохновляет, мотивирует и укрепляет связи между людьми, развивает эмпатию и общественное сознание.

Фото: Kazakhstan Growth Forum

Стоит отметить, что благотворительный бал – событие, направленное на поддержку и продвижение идей благотворительности, инициатором которого стала платформа Kazakhstan Growth Forum. На участие в конкурсном отборе было принято 110 заявок.

Социальные проекты оценивал экспертный совет, в который вошли: Ерлик Балфанбаев, Серик Толукпаев, Берик Каниев, Кайрат Мажибаев, Нурлан Смагулов, Еркин Татишев, Ельдар Абдразаков. Итоги конкурса "Лучший социальный проект 2023" подвели на благотворительном балу, и наградили победителей премией в размере 5 млн. тенге в каждой номинации:

– В номинации "Образование" победил Общественный фонд "ITeachMe". Цель проекта: повышение уровня вовлеченности казахстанской молодежи с ограниченными возможностями в digital сферу для личностного развития, реализации своих трудовых прав и обеспечения финансовой независимости. Проект охватил все области Казахстана, в том числе небольшие населенные пункты.

"Наш фонд развивается, и мы хотим ежегодно обучать не 100, а 500 человек. Это образование должно быть доступно для каждого ребенка с инвалидностью. На следующий год мы планируем, что будем развивать лабораторию инновационных идей для ребят с инвалидностью. Вовлечем наших ученых и стартаперов, которые будут придумывать технические средства для облегчения жизни детей с инвалидностью". Руководитель Захира Бегалиева

– В номинации "Инклюзивность" победил Общественный фонд "Центр социальных инклюзивных программ" – за создание инклюзивных комьюнити, позволяющих семьям с особенными детьми найти возможность для развития: от центров для малышей до инклюзивного театра для людей с различными особенностями старше 18 лет. Руководитель – Салтанат Мурзалинова-Яковлева.

Фото: Kazakhstan Growth Forum

– В номинации "Медицина" победила мобильная бригада паллиативной помощи г. Алматы. Проект направлен на оказание бесплатной высококачественной и всесторонней (врачебной, сестринской, психологической, социальной, юридической, духовной) помощи на дому самым тяжелым онкологическим больным и поддержки членам их семей. Масштаб проекта: г.Алматы и Алматинская область. Руководитель – Гульнара Кунирова.

– В номинации "Экология" победило ТОО "EcoWasteAqtau" за внедрение системы сбора вторичного сырья в Мангистау, формирование экологически ориентированного, бережливого отношения к используемым ресурсам. Руководитель – Салтанат Бралина.

– В номинации "Культура" победил театр "ARTиШОК" за создание образовательной программы актерско-режиссерского курса. Руководитель – Анастасия Тарасова.

Кроме того, проекты, занявшие вторые и третьи места во всех номинациях, были награждены премиями в размере 2 млн. тенге и 1 млн. тенге соответственно.

Номинанты, получившие 2 место: в номинации "Инклюзивность" – Unity Volunteering;

в номинации "Медицина" – Общественный фонд Кең жүрек;

в номинации "Экология" – ECO Networking;

в номинации "Культура" – Adamdart;

в номинации "Образование" – КомунитиПлюс. Номинанты, получившие 3 место: в номинации "Инклюзивность" – Общественное объединение "Территория успеха";

в номинации "Медицина" – Общественный фонд "Ак жол М";

в номинации "Экология" – Общественное объединение SOS Taldykol;

в номинации "Культура" – Частный фонд Champion;

в номинации "Образование" – Общественный фонд "Зерайна".

"Награждение социальных проектов позволяет популяризовать огромную работу и отличные результаты, достигнутые благотворительными организациями. Такие инициативы стимулируют развитие сфер благотворительности и социального предпринимательства, позволяя другим людям узнать о лучших практиках и вдохновиться успешными примерами. Это может привлечь внимание и инвестиции потенциальных спонсоров, желающих поддержать проекты, способных принести реальную пользу обществу". Глава Centras Group, председатель Kazakhstan Growth Forum Ельдар Абдразаков

Еще один экспертный совет, в состав которого вошли: Ермек Турсунов, Ораз Жандосов, Досым Сатпаев, Аида Альжанова, Елжан Биртанов отметил победителей номинации "За личный вклад" с вручением премии в размере 1 млн. тенге в каждой номинации.

Фото: Kazakhstan Growth Forum

Победителями стали: – В номинации "Просвещение" – Габит Несипбаев, Заслуженный артист РК, кавалер Ордена "Құрмет",профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, почетный профессор Кыргызской национальной консерватории. Он является первым и единственным в Казахстане органистом, начавшим практику филармонических тематических концертных циклов, среди которых "Орган в ансамблевом музицировании" и др. Габит Несипбаев ведет плодотворную творческую работу по обработке казахских и кыргызских народных песен. В 1995 году им был выпущен сборник переложений песен Абая для голоса и органа. – В номинации "Культура" – Куат Шильдебаев, композитор, лауреат международных и республиканских конкурсов, автор известных песен и саундтреков к казахскому кино. Лучший композитор года (Казахфильм, 1993).

– В номинации "Здравоохранение" – Ирина Пивоварова, врач-гематолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор ТОО "Центр гематологии", президент Республиканского общественного объединения "Казахстанское общество врачей гематологов".

– В номинации "Наставничество" – Зауреш Батталова, политический деятель, директор ОФ "Балауса", депутат Сената Парламента РК (1999-2005). – В номинации "Гражданское общество" – Санжар Бокаев, политолог, гражданский активист, доктор политологии PhD.

– В номинациях "Меценат года" отмечен Булат Утемуратов; "Инициатива года" – ОФ Teach for Qazaqstan; "Лучший социальный проект корпоративной компании" – КФ Aitas Foundation.

"Для Казахстана актуальна тема развития и поддержка социального предпринимательства. У нас общество изначально неравнодушное. Все наши степные законы были направлены на то, чтобы человек не оставался один, был вовлечен в общую активность, для этого создавались традиции", – подчеркнул СЕО Resmi Groupю Кайрат Мажибаев.