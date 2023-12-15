"Вам звонят из банка": как защитить свои деньги от финансовых мошенников

Финансовые мошенники эволюционировали. Сейчас они "работают" в крупных колл-центрах на самом современном оборудовании и используют продвинутые психометодики.

Как не попасться на крючок этим "мотивированным специалистам", изданию Zakon.kz. рассказал начальник управления Антифрод департамента безопасности АО "Отбасы банк" Олжас Есимбеков.





Каковы элементарные правила защиты от финансовых мошенников? Можно ли сформулировать их в виде четких коротких тезисов?





Да конечно, у нас есть для казахстанцев список лайфхаков как защитить себя от мошенников:



избегайте разговоров с якобы "сотрудниками" банков, органов МВД, финансового мониторинга, Национального банка по звонкам, поступающим посредством мессенджеров (WhatsApp, Telegram и т.п.). Операторы связи блокируют мошеннические звонки в сети GSM, поэтому мошенники подделывают номера и звонят с помощью мессенджеров;

никому и никогда не оглашайте одноразовые смс-коды, подтверждающие расходную операцию в вашем приложении банка;

старайтесь не нажимать на неизвестные ссылки, приходящие в мессенджерах и в сети интернет. Если же вы прошли по ссылке, убедитесь, что вводите свои персональные данные на официальном и легитимном сайте. Не уверены – не авторизуйтесь;

если просят скачать на телефон приложения или программы удаленного доступа, такие как "AnyDesk", "TeamViewer", то 99.9% вероятности, что это мошенники. Хотите сохранить свои деньги – соблюдайте цифровую гигиену и оберегайте свой телефон от "случайных связей"!





Еще один важный лайфхак – учите казахский язык! Сотрудники МВД отрабатывают и ликвидируют организованные мошеннические группы на территории Казахстана. Поэтому, если вы подозреваете, что вам звонят мошенники, то они, скорей всего звонят из-за рубежа и не говорят на казахском языке. Заговорив с ними на государственном языке, вы легко отобьете желание разговаривать с вами дальше.





Олжас, расскажите об особенностях современного финансового мошенничества в РК. Каких видов опасаться следует в первую очередь? Например, есть виды мошенничества с такими забавными названиями как вишинг и фишинг. Что это такое?





Мошенники используют одни и те же проверенные и, к сожалению, эффективные методы обмана, которые используют во всем мире. Отличаются только языки коммуникации. Расскажу подробнее по пунктам:

"Фишинг" – обманом заставляют вас пройти по мошеннической ссылке и оставить там свои личные данные, такие как логин и пароль от банковских приложений и т.д. Получив информацию, мошенники дистанционно смогут управлять вашими банковскими счетами. "Вишинг" – тем же самым обманным способом вынуждают вас огласить свои данные и помочь им получить доступ к аккаунтам в мобильном и интернет-банкинге при телефонном разговоре (voice phishing). "Социальная инженерия" – тот же вишинг, только обманывают вас мошенники, которые прошли специальное обучение и подготовку у специалистов по психоэмоциональному управлению.

Как видите у современного мошенничества интересные названия, но последствия от них могут быть очень грустными. Сейчас у мошенников есть свои собственные большие колл-центры, современное, дорогостоящее оборудование и программное обеспечение по подмене исходящих номеров телефонов.





Они проводят внутренние тренинги по развитию навыков обмана и масштабированию самых эффективно-работающих методик и скриптов (шаблонов разговоров). У мошенников своя "корпоративная культура", есть бонусная система мотивации, их лидеры часто заказывают тренинги по управлению вниманием человека у дорогих специалистов-психологов. Они даже устраивают тематические вечеринки по пятницам и новогодние корпоративы. И все это только ради того, чтобы у звонящего вам человека была сильная мотивация обмануть вас и заполучить ваши деньги.





Главный инструмент мошенника – психологическая манипуляция. Приведу такой пример. Вам звонит якобы сотрудник "Централизованной службы безопасности всех банков Казахстана" и рассказывает пугающую историю о том, что их службой прямо сейчас был пойман человек, который хотел оформить кредит на ваше имя. Чтобы защитить ваши средства, нужно срочно перевести их на якобы "защищенный счет". Для этого надо действовать по инструкции звонившего вам сотрудника, то есть пройти по ссылке, скачать какое-либо приложение и продиктовать код, который пришел на ваш телефон. Так вот, если вам звонит некий сотрудник с таким или похожим сценарием, то это однозначно мошенник. "Защищая" вас, он пытается украсть все ваши сбережения и в довесок еще может оформить на ваше имя несколько онлайн-кредитов. Самое правильное в этой ситуации решение – прекратить разговор и заблокировать этот номер в мессенджере.





А как быть, если все же попались на крючок? Как уличить мошенника и не потерять имущество?





К сожалению, украденные деньги сразу же переводятся на зарубежные счета или в криптовалюту и здесь юрисдикция правоохранительных органов Республики Казахстан ограничена. У нас в республике сейчас дорабатывают нормы законов, направленные на более эффективную защиту граждан от интернет-мошенников. Сотрудники МВД налаживают связи с правоохранительными органами соседних стран, где находятся эти самые мошеннические колл-центры. Банки объединяют усилия, чтобы всем вместе защищать своих клиентов от мошенников.





Но самый лучший способ защититься от них – это знания, финансовая грамотность. Поэтому советую вам детальнее изучить все возможные способы защиты от мошенников и передать знания своим близким и родным.





Как быть, если случайно отправил перевод не тому адресату, которому хотел? Как поступить, чтобы вернуть деньги? Поможет ли в этом банк? И как подобные ситуации регулируются в законодательстве?





Тут нужно смотреть по ситуации. Если вы ошибочно перевели деньги не тому человеку внутри одного и того же банка, то можно попытаться оспорить транзакцию, обратившись с заявлением в этот самый банк. Если же случайно (ошибившись в одной цифре платежной карты, к примеру) перевели деньги на счет в другом банке и подтвердили расходную операцию одноразовым смс-кодом, тогда вернуть свои деньги будет уже практически невозможно. Государство сейчас разрабатывает механизмы по регулированию этого вопроса в том числе, связанного и с мошенничеством.





Могут ли мошенники оформить на человека, незаметно для него, банковский кредит? Как такое возможно и кто будет за этот заем расплачиваться?





В "Отбасы банке" незаметно оформить кредит, к счастью, не получится. Да у нас есть инструмент получения займа дистанционно – онлайн ипотека. В процессе получения онлайн кредита клиент проходит биометрическую идентификацию, которая интегрирована с Казахстанским центром межбанковских расчетов Национального Банка РК. В процессе этой процедуры банк с помощью программного обеспечения определяет по биометрическим показателям степень соответствия изображения, полученного из сеанса видеоконференции, с фотоизображением клиента на удостоверении личности. Степень соответствия должна быть не менее 80%. В этом случае сотрудники банка принимают положительное решение об оказании электронных банковских услуг клиенту. Риск оформления онлайн-кредита на ваше имя без вашего ведома есть в том случае, если вы огласили или переслали мошенникам свои логин и пароль, допустили их в свой телефон, продиктовав одноразовый смс-код. В этом случае за несколько минут они могут оформить на ваше имя онлайн-кредиты. За которые, как правило платить придется вам.

Как удостовериться, что вам звонят по какому-то вопросу действительно из банка?

Здесь скажу так – доверяй, но проверяй! Номер сотрудника, звонящего из банка должен соответствовать номеру, указанному на официальном интернет-ресурсе банка. Звонки должны быть не в мессенджерах. Работники банка не будут запрашивать у вас персональные данные, такие как логин, пароль, одноразовый смс-код.





Еще один вопрос в заключении: что делать, если кредит в банке был оформлен например на брата по просьбе его сестры. Ей по какой-то причине не дали заем. При этом платить за кредит обязалась сестра и даже написала расписку. Но сейчас она не платит, и банк выставляет пени на брата, который и оформил кредит. Что можно с этим сделать?





К сожалению брату придется оплачивать такой кредит самостоятельно. С кем был заключен договор банковского займа, с тем банк и будет вести все взаимоотношения. А внутренние семейные дела уже не касаются банка. Поэтому нужно быть внимательным и взвесить все риски, прежде чем идти на такой шаг.



