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12 домов подарили малообеспеченным семьям в Акмолинской области

вручение ключей Фото: пресс-служба акимата Астраханского района
В Астраханском районе Акмолинской области 12 семей из социально уязвимых слоев населения, в том числе и дети, оставшиеся без попечительства родителей и многодетные семьи, получили новое жилье за счет средств из национального фонда и республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астраханского района тожжественно вручил ключи всем 12 семьям.

"На сегодняшний день по поручению главы государства в регионе проводится работа, направленная на благосостояние граждан. Особенно радуют государственные программы, в которых четко описан алгоритмы и критерий чтобы встать на очередь на доступное жилье. Президент в своем первом послании затронул много актуальных тем и озвучил пути решения комплексных проблем. Глава государства особенно остановился на многодетных семьях, и отметил, важность обеспечения их доступным жильем. Президентом была поставлена задача усовершенствовать модель политики жилищного строительства и выдачи квартир социально уязвимым слоям населения", – акцентировали в акимате Астраханского района.
вручение ключей

Фото: пресс-служба акимата Астраханского района

Таким образом 10 семей на сегодняшний день стали обладателями заветных квадратных метров и отметили новоселье с помощью поддержки государства.

"Спасибо большое нацфонду и госпрограммам, благодаря которым наша многодетная семья получила возможность получить недвижимость. Это очень радостное событие для наших детей, теперь мы встретим праздник- День Независимости а далее и новый год в собственном доме. Поздравляю всех кто получил дома в канун праздника и желаю счастливого новоселья", – выразила слова благодарности одни из новоиспеченных хозяек А. Турарова.

Быть многодетной семьей – большая отнесенность и высокий статус, а самое главное, это богатство нашего независимого государства.

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