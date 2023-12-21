Все школы и детские сады Алматы оборудованы согласно нормам противопожарной безопасности

Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил аким Алматы Ерболат Досаев. Глава города рассказал журналистам о том, какие профилактические меры предпринимаются для обеспечения безопасности в социальных учреждениях – в первую очередь, школах, детских садах, интернатах.

"Ежегодно ДЧС города Алматы проводится плановая проверка организаций образования по всем районам. Последняя проверка прошла весной 2023 года, нарушений не выявлено. На сегодня во всех школах города установлена противопожарная сигнализация, приказами директоров назначены ответственные за соблюдение противопожарной безопасности", – добавил Ерболат Досаев.

В настоящее время в 209 школах, 186 детских садах и 8 интернатах Алматы проводятся работы по обеспечению комплексными системами безопасности: обновлению всех камер видеонаблюдения, подключению тревожных кнопок с интеграцией с Центром оперативного управления Департамента полиции, установкой турникетов и охранно-пожарной сигнализации. Работы будут завершены до конца декабря текущего года.