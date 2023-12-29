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Три блокпоста выставлены на дорогах Туркестанской области из-за непогоды

непогода в Туркестанской области Фото: скриншот видео
Три блокпоста выставлены на дорогах Туркестанской области из-за ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДП региона, на территории области сильный снегопад и буран. В этой связи, для обеспечения безопасности граждан сотрудники полиции задействованы в патрулировании дорог республиканского и областного значения.

"Перекрыты перевалы Машат и Шакпак ата автодороги Шымкент - Алматы из Туркестанской области в направлении Жамбылской области. Для предотвращения несчастных случаев на данном участке установлены три блокпоста", – говорится в сообщении.

Полицейские призывают граждан не выезжать в дальнюю дорогу без острой необходимости.

Ранее казахстанские синоптики рассказали о погоде в январе 2024 года.

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