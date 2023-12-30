Такие сладкие Дед Морозы: самые умилительные видео с новогодних утренников

Всего в двух шагах мы находимся от Нового года, а вот наши дети уже полностью погрузились в волшебную атмосферу. Zakon.kz собрал самые милые видео утренников из сети.

Так получилось, что в подборку в большинстве случаев попали маленькие Деды Морозы. Но это не значит, что другие персонажи радовались празднику меньше.

Пока взрослые не видят

Родители невольно стали свидетелями поцелуя девочки и мальчика. Но не подумайте ни о чем плохом. Судя по диалогу на видео, это родные брат и сестра.

Присаживайтесь, мадам

Умилило пользователей Instagram видео, в котором маленькие Санта и Снежинка кружатся вокруг стульев. Борьба оказалось не столь настойчивой. Но девочка оказалось шустрее. По правилам игры, как остановилось музыка, она сразу из под стульев выхватила трость, оказавшись победительницей. А мальчик этот момент прозевал.

Из последних сил

Посмотрите, как сладко сопит этот малыш. Но он подобрал не самое удобное время и место для сна.

Сон в шкафу

За то этот ребенок нашел укромное место, где ему точно никто не помешает насладиться спокойным отдыхом. Устал он от веселья.

Танец пап с дочками

Хоть в этом видео нет Дедушек Морозов, но не смогли мы пройти мимо него. На утренники отцы станцевали с дочками. Девочки бегут в объятия пап. Трогательный вальс растрогал казахстанцев.

Иногда полезно на мир и происходящее смотреть глазами детей, тогда чудес на белом свете станет больше.