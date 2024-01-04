Православных казахстанцев с предстоящим Рождеством поздравил Митрополит Александр

В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах страны пройдут торжественные Рождественские богослужения. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершит праздничную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Успенском кафедральном соборе Астаны праздничную службу совершит епископ Каскеленский Геннадий, викарий Астанайской епархии. Начало – в 23:00.

По словам Митрополита Александра, всем верующим, кто по каким-либо причинам не сможет посетить храм, будет доступна прямая трансляция ночного Рождественского богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы. Ее будет осуществлять на канале Youtube телекомпания "Семиречье".

Праздник Рождества Христова – величайшее событие всемирной истории.

"После грехопадения первого человека между Творцом и людьми возникла непреодолимая пропасть. Веками человечество страдало от разлуки с Богом. В книге Псалмов, Псалтири, написанной 1000 лет до Рождества, есть такие слова: "Господи! Приклони небеса Твои и сойди!". Подобных воззваний много в Ветхом Завете. Через пророков Создатель обещал даровать миру Свое спасение. И вот, наконец, исполнились древние пророчества – Бог воплотился, Слово стало плотью. В маленьком восточном городе Вифлееме, в убогой пещере для зимовки скота от Преблагословенной Девы родился Христос. Рождество Спасителя изменило течение времени, соединило Небо с Землей, стало началом духовного рождения и обновления человеческого рода. За рождественскими богослужениями многократно раздается ангельская песнь: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!". Что значат эти слова? Ангелы возвещают нам о том, что только там водворяется мир, только там душа человеческая пребывает в радости, тишине и спокойствии, где есть верность Божественным заповедям, где люди слушают и исполняют волю своего Небесного Отца", – сказал во время вступительной речи Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Митрополит Астанайский и Казахстанский поделился радостным известием для детей в преддверии Рождества и новогодних праздников: в Алматы при Казанском соборе создан детский тематический парк "Сказания народов Казахстана".

"Рождество – праздник, когда особое внимание мы стараемся уделять нашим детям и внукам. В преддверии новогодних праздников в Алматы рядом с собором в честь Казанской иконы Божией Матери открылся детский тематический парк "Сказания народов Казахстана". Проект получил церковное благословение и был воплощен в жизнь общественным фондом "Апостол" во главе с президентом Георгием Сосновским. Особенностью парка являются скульптурные изображения сказочных героев народов Великой степи. В Рождество с 11:00 до 16:00 в парке будут организованы детские увеселительные мероприятия. Приглашаем всех желающих". Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Казахстанская Православная Церковь в 2024 году отмечает особую дату – 25-летие образования Астанайской и Алматинской епархии.

"31 марта 1999 года Священный Синод под председательством приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II, "принимая во внимание столичный статус города Астаны", учредил на территории Казахстана епархию, объединяющую в себе столицу с близлежащими населенными пунктами, город Алматы и территорию Алматинской области. Наши административные структуры достаточно молоды, но все мы знаем о том, что история Православной Церкви Казахстана уходит корнями в глубокую древность". Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

В продолжении владыка отметил, что Христианство на просторах Великой степи было проповедано еще в апостольскую эпоху. В XIX столетии здесь была образована Туркестанская епархия, первым иерархом которой стал архиепископ Софония (Сокольский) – подвижник и молитвенник, неутомимый труженик на ниве Христовой. Духовенство именует его апостолом Центральной Азии. В наступившем году исполняется 225 лет со дня его рождения.

"Этот год пройдет под эгидой подготовки к 50-летию со дня преставления ко Господу выдающегося духовного деятеля ХХ столетия, праведника, претерпевшего муки за веру во Христа, – митрополита Иосифа (Чернова). Его имя известно миллионам верующих, его почитают и в Казахстане, и далеко за его пределами. Сейчас мы проводим большую работу по созданию в Алматы дома-музея владыки Иосифа". Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Вместе с тем в рамках празднования 25-летия основания Астанайской и Алматинской епархии Казахстан посетит особая святыня – чудотворная икона Божией Матери "Целительница". Икона Божией Матери "Целительница" является одной из древнейших в православном мире.

Она прославилась чудесами в Грузии. Первое ее упоминание относится к временам равноапостольной Нины, просветительницы Иверии (IV век). Второе прославление иконы многочисленными чудесами произошло уже в конце XVIII века в России. На иконе "Целительница" изображена Пресвятая Богородица, стоящая у постели больного. Образ, который будет доставлен в Казахстан, известен тем, что из него на протяжении многих лет истекает миро – благоухающая маслянистая жидкость, которая обладает целебными свойствами.

Икону планируют привезти в мае 2024 года, после Пасхи, и в первую очередь – в главный Кафедральный вознесенский собор, отреставрированный и приведенный в надлежащее состояние. В основном святыня будет находиться в Иверско-Серафимовском женском монастыре весь месяц. Она доставлена будет сюда по просьбе матушки Игумении Любови, настоятельницы монастыря, так как основная часть образа связана с Софийским собором женского монастыря.

"Свет и тепло Рождественского торжества дают нам силы в великом и малом преодолевать эгоцентризм, поступать по правде Божией, вдохновляет нас на жизнь в добре и любви. В Рождество часто повторяются священные слова "С нами Бог!", а это значит, что все мы, укрепляемые Его благодатью, можем изгнать из своих сердец зависть и раздражение, прекратить злословие и осуждение, стать приветливее и терпеливее к окружающим нас людям. Мы призваны подражать в любви Христу. Каждый из нас, совершая добрые дела, способен хотя бы в малой мере изменить окружающую действительность к лучшему, ибо тьма бессильна перед сиянием истинной жизни". Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Глава Православной Церкви Казахстана особо подчеркнул необходимость главного достояния Казахстана – межнационального мира и межконфессионального согласия.

"В преддверии Нового года мне довелось встретиться и пообщаться с двумя удивительными людьми. Это выдающийся поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов и легендарная певица Бибигуль Тулегенова. Они были удостоены высшей награды Православной Церкви Казахстана – ордена "Мир и согласие". Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Он отметил, что говорили с поэтом на разные темы, обсуждали вопросы науки, культуры и искусства, беседовали о роли традиционных религий в жизни общества. Но красной нитью разговора стало сохранение в Казахстане его главного достояния, завещанного предками, – межнационального мира и межконфессионального согласия.

"Не только политикам и общественным деятелям надо трудиться на этом поприще. Каждому из нас необходимо прилагать к этому усилия. Добрососедство и взаимопонимание в народе, в стране, в городе, в коллективе и в семье начинаются с мирного устроения отдельно взятой человеческой души, с примирения ее с Богом, с ближним и совестью", – подчеркнул владыка.



Митрополит добавил, что Олжас Омарович подарил ему свою новую книгу – "Так было...". Она начинается с мудрых уроков матери поэта, сказавшей юному Олжасу: "Встретишь человека – обрадуй его".

"Так давайте как можно чаще радовать и поддерживать друг друга теплым словом, ласковой улыбкой, добрым делом", – заключил Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

В завершение своей речи Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр пожелал казахстанцам:

"Хотел бы всех сердечно поблагодарить и пожелать всем, как мне думается, самого главного – мира в душе и доброго здоровья. С праздником Рождества Христова! Храни вас всех Господь! Пусть Господь благословит весь наш Казахстан миром, милостью и благополучием!"

В рождественскую ночь и во все дни святок в храмах Казахстана будут совершаться молитвы о восстановлении мира, искоренении ненависти и умножении любви.