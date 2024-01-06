"КазАвтоЖолом" Жамбылской области заинтересовался Антикор – источники

С наступлением зимы и первых снегопадов дороги в Жамбылской области оказались никому не нужными, сообщает Zakon.kz.

Еще в начале декабря 2023 года местный паблик TARAZ NEWS публиковал видео заснеженных и нечищенных дорог.

"Выпали осадки и дороги занесло снегом. А убирать его и обезопасить водителей никто не торопится, хотя в других областях трассы посыпают спецсредством и своевременно чистят!" – говорится в сообщении.

А уже сегодня, 6 января 2024 года, журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале заявил, что в Таразе проходят следственные мероприятия Антикоррупционной службы в отношении руководителей местного филиала "КазАвтоЖола".

По предварительной информации, Агентство занимается досудебным расследованием по статье "Хищение", а интерес связан с бездействием сотрудников предприятия во время первых снегопадов.

Корреспондент Zakon.kz обратился за подробными комментариями в пресс-службы "КазАвтоЖола" и Антикора.

Стоит отметить, "КазАвтоЖол" отреагировал и заявил, что пока нет подтверждения этой информации.